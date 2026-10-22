Voici à quoi ressemble le service à la clientèle à la Banque Nationale
Le secteur bancaire offre de belles perspectives de carrière aux personnes qui aiment être au cœur de l'action et de la relation avec la clientèle. La Banque Nationale est d'ailleurs à la recherche d'agent.e.s de service à la clientèle à temps plein à Montréal et à Sherbrooke.
Par ses conseils et ses services financiers, la Banque Nationale aide Institution financière de premier plan au Québec, la Banque Nationale vise à aider ses 3,1 millions de client.e.s particuliers et commerciaux à réaliser leurs objectifs financiers et leurs projets personnels ou d'entreprise. Sa culture mise sur une approche humaine proactive et bienveillante pour avoir un impact positif dans la vie de sa clientèle, son personnel et sa communauté. Elle offre de nombreux avantages à ses employé.e.s dès l'embauche.
Tu es bilingue, tu détiens un diplôme d'études secondaires, tu es habile avec les technologies et, surtout, tu as l'audace d'agir? Que tu sois en début de carrière ou prêt.e à relever un nouveau défi, joins-toi à l'une des équipes de centre d'appels de la Banque Nationale.
À travers ce poste d'agent.e en service à la clientèle, tu pourras contribuer à offrir une assistance en ligne optimale aux client.e.s en les guidant dans leurs démarches bancaires. Que ce soit pour répondre à leurs questions ou pour les aider à résoudre des enjeux, tu seras la voix humaine de la plateforme numérique de la banque. Il est donc primordial pour répondre aux défis de ce poste d'avoir de bonnes aptitudes relationnelles, comme être à l'écoute, avoir de l'entregent et faire preuve d'empathie et de proactivité. Par ailleurs, une certaine aisance à évoluer dans un environnement informatique est requise.
En plus d'un salaire compétitif de 23.46 $ de l'heure, tu bénéficieras d'une formation complète payée, d'une assurance collective flexible, de régimes de retraite et d'acquisition d'actions.
De plus, tu profiteras de primes de soir et de fin de semaine en fonction de ton emploi du temps. Des augmentations de salaire sont aussi prévues dès la première année, afin de reconnaître ton évolution. Les possibilités sont nombreuses et variées!
Par ailleurs, la Banque Nationale souhaite que son personnel se développe et s'épanouisse dans son travail. C'est pourquoi plusieurs cheminements de carrière sont possibles dans les centres d'appels ainsi que dans le domaine de l'investissement, du crédit, des assurances, du courtage ou dans nos équipes corporatives.
L'entreprise dispose aussi d'un programme d'aide aux employé.e.s incluant un service de télémédecine afin de favoriser leur bien-être. Les employé.e.s ont également l'occasion de s'impliquer dans de nombreuses initiatives communautaires, projets et groupes-ressources d'employé.e.s qui leur permettent de réseauter, de se développer et d'avoir un impact positif sur la clientèle, les collègues et la communauté.
En rejoignant les plus de 35 000 employé.e.s de la Banque Nationale, tu profiteras de tarifs bancaires préférentiels. Ceci te permettra de découvrir les services et solutions financières qui te conviennent et de vivre et comprendre l'expérience de la clientèle par la même occasion.
Si tu souhaites relever de nouveaux défis et débuter une carrière dans une entreprise dynamique, tu peux poser ta candidature directement en ligne sur le site internet de la Banque Nationale. Plusieurs postes sont à pourvoir dans leurs bureaux reliés à la station de Métro Square-Victoria et près du REM, en plein cœur de Montréal, ainsi que ceux de Sherbrooke.
Agent.e.s de service à la clientèle
Salaire : 23,46 $ de l'heure
Compagnie : Banque Nationale – Montréal (800, rue Saint-Jacques) et Sherbrooke (91, boulevard Jacques-Cartier Sud)
Détails : Être à l'emploi de la Banque Nationale est idéal pour profiter de plusieurs avantages, tels qu'une assurance collective flexible et un régime de retraite, en plus d'une ambiance de travail dynamique et stimulante.
Si tu souhaites en apprendre davantage à propos des postes d'agent.e.s de service à la clientèle, tu peux consulter le site Web de la Banque Nationale ou encore sa page Facebook, Instagram ou YouTube.