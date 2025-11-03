Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sponsored Content

La filière énergétique recrute à plein régime — voici comment te lancer

Des emplois stables sont à ta portée.

Une personne avec un clipboard supervise un employé dans un laboratoire. À droite : un travailleur du secteur de l’énergie à l’extérieur, portant des vêtements haute visibilité près d’une éolienne.

Il y a des opportunités de toutes sortes dans le secteur de l’énergie.

Gracieuseté de Coeffiscience
Rédactrice pigiste, Studio

Tout le monde doit gagner sa vie, mais un emploi idéal devrait t'apporter bien plus qu'un chèque de paie. C'est pourquoi choisir la bonne carrière peut changer bien des choses.

Que tu sois sur le point de te joindre au marché du travail pour la toute première fois, que tu considères quelles études entreprendre après le secondaire ou que tu cherches à réorienter ton parcours professionnel, la filière énergétique ouvre des portes vers un avenir solide et prometteur.

Tu pourrais non seulement profiter d'une stabilité financière, mais aussi t'épanouir dans un milieu qui offre du soutien, des ressources et de vraies perspectives d'avancement. Et le meilleur? Tu contribuerais directement à la transition énergétique du Québec.

Tu pourrais participer à la lutte contre les changements climatiques et travailler avec des technologies de pointe pour bâtir des infrastructures plus durables pour les Québécois.e.s.

Que tu aies déjà un DEP, un DEC, un diplôme universitaire ou que tu désires en avoir un, tu trouveras des opportunités qui correspondent à ton profil et à tes ambitions.

Avec un DEP

Une courte formation (entre 6 et 18 mois) peut déjà te mener à un emploi bien rémunéré et valorisant.

En tant que foreur.euse au diamant, tu explorerais le sol québécois pour en extraire des carottes de forage, essentielles pour analyser la composition et la structure du terrain.

Une personne portant des v\u00eatements de protection haute visibilit\u00e9 se tient devant de lourdes machines. Des formations existent pour tous les types de métiers.Gracieuseté de Coeffiscience

Exploiter des ressources naturelles et énergétiques nécessite de l'équipement de pointe. Ce sont les électromécanicien.ne.s qui s'occupent de l'entretien et de la réparation d'équipements électriques et mécaniques. Ce rôle est crucial pour assurer la fiabilité des installations.

La filière énergétique a également besoin de soudeur.euse.s pour assembler et réparer des structures métalliques, ainsi que pour redresser les pièces selon des plans précis.

Avec un DEC

Un diplôme collégial ouvre aussi plusieurs avenues.

À titre de géologue, tu serais chargé.e de localiser et d'étudier des zones riches en minerais. Grâce à l'analyse d'échantillons, c'est toi qui évaluerais la faisabilité des projets et qui optimiserais l'extraction de minéraux tout en respectant les contraintes techniques et environnementales.

Bien qu'un DEC en technologie minérale te qualifie, tu peux également poursuivre ta formation et obtenir un Baccalauréat dans le même domaine.

Une personne accroupie parmi des rochers et de la mousse \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur, regardant sous un rocher, portant un casque et des v\u00eatements haute visibilit\u00e9. Même sans diplôme universitaire, plusieurs parcours sont possibles.Gracieuseté de Coeffiscience

Si tu aimes concevoir de nouveaux outils, la position de technicien.ne en génie mécanique a tout pour te plaire. Tu serais responsable de dessiner, d'assembler et de tester des pièces mécaniques pour optimiser l'équipement sur divers projets.

De leur côté, les technicien.ne.s de laboratoire soutiennent la recherche et la production en effectuant des contrôles chimiques, biochimiques et environnementaux. Les résultats de ces analyses permettent de respecter des normes de qualité et de sécurité.

Avec un Baccalauréat

Si tu as l'âme d'un.e scientifique, le métier de chimiste est fait pour toi. Ton rôle serait de mener des recherches afin d'améliorer des procédés et des produits chimiques ou biochimiques. Tes découvertes pourraient servir à développer des innovations, assurer le contrôle qualité et protéger l'environnement. Après ton bac, tu peux aller directement sur le marché du travail ou poursuivre tes études à la maitrise ou même au doctorat.

Un\u00b7e scientifique dans un laboratoire utilise une pipette pour remplir un tube \u00e0 essai. Chimistes, ingénieur.e.s industriel.le.s et expert.e.s en environnement sont recherché.e.s.Gracieuseté de Coeffiscience

Pour leur part, les ingénieur.e.s industriel.le.s optimisent l'utilisation des ressources, des procédés et la productivité en milieu industriel. C'est une position qui demande de bonnes capacités d'analyse mais aussi un leadership solide et un esprit collaboratif.

Pour finir, ce sont les responsables en santé, sécurité et environnement qui élaborent et font respecter les mesures préventives pour protéger les travailleur.euse.s tout en minimisant l'impact environnemental. Tu serais en charge d'identifier les dangers et de gérer les risques liés aux opérations.

Peu importe ton point de départ, la filière énergétique te permet d'évoluer à ton rythme. Tu peux décrocher un emploi avec un DEP, puis poursuivre tes études tout en travaillant, ou viser directement un poste qui demande un bac.

Bref, ce secteur offre non seulement des emplois stables et bien rémunérés, mais aussi la chance de contribuer à bâtir un Québec plus vert et plus résilient.

Pour en savoir plus au sujet des carrières que te proposent la filière énergétique, visite leur site Web ou abonne-toi à leur page Facebook.

