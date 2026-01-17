Ce festival 100% GRATUIT avec feux d'artifice, shows et activités a lieu ce mois-ci à Laval

Pas besoin de dépenser pour avoir un week-end complètement magique! 🔥✨

Feu d'artifice à Laval en Blanc. Droite : des percussions lumineuses à Laval en blanc.

Laval en blanc est de retour en janvier avec des spectacles et feux d'artifice gratuits.

Courtoisie de la Ville de Laval :Jany Tremblay
Rédactrice en chef

Tu n’as pas besoin de sortir ton portefeuille pour passer de beaux moments avec tes personnes préférées à Laval ce mois-ci. En plus de la foule d’activités gratuites habituellement offertes par la ville, un festival des plus excitants a confirmé son retour et pourrait bien te faire (presque) tomber en amour avec la saison froide. Il s’agit de Laval en blanc, un événement entièrement gratuit qui revient pour une 21e édition du 23 au 25 janvier 2026, avec une programmation étalée sur trois jours. Et crois-moi : peu importe la météo, tu vas avoir envie d’enfiler ton suit de neige pour l’occasion!

À lire également : Ce spa dans les Laurentides est tout simplement féérique l'hiver et c'est la date parfaite

Pendant trois jours, le Centre de la nature se transforme en véritable paradis hivernal, avec des spectacles (plusieurs sous chapiteau chauffé), des animations, des activités extérieures pour tous les âges et même des feux d’artifice pour clore la première soirée en beauté.

Le coup d’envoi du festival sera donné le vendredi 23 janvier dès 18 h. À l’agenda : une foule d’activités qui se prolongeront tout le week-end, dont une course à obstacles, du curling, un défi château de neige, des jeux gonflables, du babyfoot humain, du mini-hockey, du lancer de la hache gonflable, du tir à l’arc et bien plus encore.

Si Dame Nature le permet, tu pourras aussi patiner sur le grand lac et dévaler les glissades sous les étoiles qui resteront ouvertes plus tard pour l'occasion.

Le vendredi, le violoncelliste électrique Éric Speed ouvrira le bal à 18 h 50, accompagné d’artistes de danse aux cerceaux lumineux. Puis, à 19 h pile, le ciel s’illuminera avec un spectacle pyromusical qui t'en fera littéralement voir de toutes les couleurs. C’est la seule soirée avec des feux d’artifice, alors ne la manque surtout pas. Les festivités se poursuivront ensuite sous le chapiteau chauffé avec Star 80, une revue musicale qui te ramènera directement dans les années Madonna, Cindy Lauper et Michael Jackson, jusqu’à 21 h.

Le samedi 24 janvier, le festival débute dès 10 h avec une programmation bien remplie. Tu pourras participer aux ateliers de percussion Baratanga, offerts en continu de 12 h à 16 h 40, ou encore tester tes limites sur la Via Ferrata. Les plus nostalgiques pourront prendre part à des batailles de boules de neige avec Le Yéti, un clin d’œil amusant à La guerre des tuques.

À 11 h et 14 h, le jongleur pâtissier Gabzy présentera un spectacle de cirque à la fois hilarant et impressionnant. Incarnant un chef de renommée mondiale, il transformera la scène en une cuisine extravagante où jonglerie et équilibre se mêlent avec brio.

En soirée, de 19 h à 21 h, Le Bingo Show, animé par Rainbow Drag, promet une expérience complètement explosive. Oublie le bingo traditionnel et prépare-toi à une compétition des plus extra, remplie de paillettes, d’humour et de performances drag électrisantes. Et on ne joue pas que pour le plaisir : il y a plus de 1 000 $ en prix à gagner.

Le dimanche 25 janvier, l’événement se termine sur une note tout aussi festive, avec une programmation de 10 h à 17 h. Le clown rock Atchoum présentera son spectacle Partout à la fois à 11 h et 14 h, un show rock conçu pour toute la famille. Les ateliers Baratanga seront aussi de retour dès midi.

Des kiosques alimentaires seront sur place pour te permettre d’y casser la croûte. Bien que l’événement soit entièrement gratuit, prévois un petit budget si tu souhaites t’y rendre.

Bref, prépare tes habits de neige pour cette expérience extérieure qui pourrait bien te faire aimer l’hiver!

Laval en blanc

Prix : Gratuit - Le stationnement est également gratuit pour les Lavallois.e.s qui ont leur carte Avantages Laval. Tu peux aussi profiter du service de navette gratuit depuis le stationnement incitatif au coin du boulevard Saint-Martin et de la route 125.

Quand : Le vendredi 23 janvier, de 18 h à 21 h, le samedi 24 janvier, de 10 h à 21 h et le dimanche 25 janvier de 10 h à 17 h

Adresse : Centre de la nature de Laval - 901, av. du Parc, Laval, QC

Accessibilité : Événement extérieur. Un ou une interprète en langue des signes sera sur place lors du spectacle de Gabzy (samedi 11 h) et de Atchoum (dimanche 11 h).

Site Internet de la Ville de Laval

