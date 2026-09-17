ROYALMOUNT célèbre la mode canadienne avec un défilé enneigé
L'hiver montréalais n'a jamais été aussi stylé.
Manteaux, bottes, accessoires et tenues des Fêtes : à Montréal, l'hiver n'est pas un obstacle à la mode, mais plutôt une occasion de laisser libre cours à sa créativité et d'expérimenter avec toutes sortes de styles.
De retour pour une deuxième édition, le défilé de mode HIVER à ROYALMOUNT est l'occasion idéale pour découvrir les nouvelles tendances et trouver l'inspiration pour revamper ta garde-robe.
Le jeudi 1er octobre prochain, l'édition 2026 d'HIVER mettra à l'honneur la mode locale en braquant les projecteurs sur les créations de designer.euse.s canadien.ne.s
M2 Boutiques, Marie Saint Pierre, Moose Knuckles, Quartz Co., Rudsak et Sports Experts présenteront leurs collections hivernales, tandis que RENNAÏ agira à titre de partenaire beauté officiel de l'événement.
Cette année, ROYALMOUNT s'associe à l'organisme sans but lucratif Mmode et à l'agence créative montréalaise HUMANKIND pour présenter une programmation spéciale.
Milk & Bone en performance.ROYALMOUNT | Courtoisie
Après avoir attiré plus de 2 000 spectateur.trice.s l'an dernier, ROYALMOUNT revient cette année avec une direction artistique encore plus audacieuse et une passerelle allongée afin de permettre au plus grand nombre de profiter du spectacle.
Pour l'occasion, le Parc Urbain sera transformé en station de ski rétro, avec un décor enneigé qui promet une ambiance féérique enchanteresse. Les passionné.e.s d'automobile pourront également découvrir la nouvelle Lotus Eletre grâce à l'exposition de deux véhicules présentée par le partenaire automobile officiel de l'événement, Lotus Montréal.
Que tu sois à la recherche de nouvelles idées pour affronter les mois froids avec style ou simplement curieux.se de découvrir ce que la mode d'ici a de mieux à offrir, HIVER promet de transformer la saison en véritable terrain de jeu créatif.
Entre les collections de créateur.trice.s québécois.e.s, l'offre gourmande exceptionnelle sur place et l'ambiance unique de ROYALMOUNT, cette destination mode incontournable de Montréal te donne une foule de bonnes raisons de faire de l'hiver ta saison la plus stylée.
Le défilé de mode HIVER 2026 à ROYALMOUNT
Le défilé HIVER de Royalmount.ROYALMOUNT | Courtoisie
Quand : Le jeudi 1er octobre
Adresse : Parc Urbain de ROYALMOUNT - 5050, ch. de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal
Pourquoi tu dois y aller : Pour découvrir les collections d'hiver de créateur.trice.s d'ici dans l'ambiance unique de ROYALMOUNT et ajouter une touche de créativité et de style à la saison la plus froide.