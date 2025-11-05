ROYALMOUNT célèbre la mode d’ici à son premier défilé de mode et voici ce que tu as manqué
Les talents montréalais volent la vedette!
Que tu te prépares à passer une entrevue pour l'emploi de tes rêves ou pour un dîner entre ami.e.s, le bon « fit » peut totalement changer ton expérience. S'habiller n'est pas seulement une nécessité pour sortir en public, mais aussi un moyen d'exprimer sa personnalité et d'explorer son identité.
Pour célébrer la créativité de celleux qui voient leur garde-robe comme une galerie d'art, ROYALMOUNT a tenu son tout premier défilé de mode, le 23 octobre dernier. Les visiteur.euse.s ont pu vivre une expérience digne de la Fashion Week au cœur du parc urbain, alors que les collections d'hiver 2025 y étaient dévoilées.
Les invité.e.s se sont rassemblé.e.s sur la terrasse Fou Fou, dans le parc ou encore en premier rang depuis la terrasse Balam pour découvrir les créations qui brillent cette saison. Le spectacle incluait des marques comme Boss, Canada Goose, M2 Boutiques, Mackage, Moose Knuckles, Rudsak, Quartz Co., Michael Kors et Sports Experts.
En vedette : les designer.euse.s d’ici. Plus de 75 % des boutiques présentées sont fièrement canadiennes, et plus de la moitié proviennent de Montréal même. ROYALMOUNT met ainsi en lumière le talent local et célèbre la mode d’ici avec panache.
Pour couronner le tout, les spectateur.trice.s ont pu assister à une performance exclusive de la part de l'iconique duo électro-pop montréalais, Milk & Bone. Leur son éthéré, chargé d’émotion et d’une touche cinématographique, a créé une ambiance magique pour clôturer la soirée.
L’événement a pris vie grâce à une collaboration avec HUMANKIND, Rennaï, Tom Ford et DesignMe, témoignant de la créativité et de la vitalité d’une communauté artistique montréalaise unique en son genre.Visite le site Web de ROYALMOUNT pour rester à l'affût de leur programmation et pour découvrir les événements à ne pas manquer!