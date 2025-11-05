Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
Advertisement Content

ROYALMOUNT célèbre la mode d’ici à son premier défilé de mode et voici ce que tu as manqué

Les talents montréalais volent la vedette!

Mannequins défilant lors du premier défilé de mode ROYALMOUNT à Montréal.

Défilé de mode ROYALMOUNT à Montréal.

Gracieuseté de Jimmy Hamelin
Rédactrice pigiste, Studio

Que tu te prépares à passer une entrevue pour l'emploi de tes rêves ou pour un dîner entre ami.e.s, le bon « fit » peut totalement changer ton expérience. S'habiller n'est pas seulement une nécessité pour sortir en public, mais aussi un moyen d'exprimer sa personnalité et d'explorer son identité.

Pour célébrer la créativité de celleux qui voient leur garde-robe comme une galerie d'art, ROYALMOUNT a tenu son tout premier défilé de mode, le 23 octobre dernier. Les visiteur.euse.s ont pu vivre une expérience digne de la Fashion Week au cœur du parc urbain, alors que les collections d'hiver 2025 y étaient dévoilées.

Les invité.e.s se sont rassemblé.e.s sur la terrasse Fou Fou, dans le parc ou encore en premier rang depuis la terrasse Balam pour découvrir les créations qui brillent cette saison. Le spectacle incluait des marques comme Boss, Canada Goose, M2 Boutiques, Mackage, Moose Knuckles, Rudsak, Quartz Co., Michael Kors et Sports Experts.

En vedette : les designer.euse.s d’ici. Plus de 75 % des boutiques présentées sont fièrement canadiennes, et plus de la moitié proviennent de Montréal même. ROYALMOUNT met ainsi en lumière le talent local et célèbre la mode d’ici avec panache.

Pour couronner le tout, les spectateur.trice.s ont pu assister à une performance exclusive de la part de l'iconique duo électro-pop montréalais, Milk & Bone. Leur son éthéré, chargé d’émotion et d’une touche cinématographique, a créé une ambiance magique pour clôturer la soirée.

L’événement a pris vie grâce à une collaboration avec HUMANKIND, Rennaï, Tom Ford et DesignMe, témoignant de la créativité et de la vitalité d’une communauté artistique montréalaise unique en son genre.

Visite le site Web de ROYALMOUNT pour rester à l'affût de leur programmation et pour découvrir les événements à ne pas manquer!
MontréalCanadaChoses à faireChoses à faireQuébec
Sponsored Content

11 activités incontournables pour un séjour à Québec rempli de découvertes culturelles

Ajoute une touche d'inspiration à ton automne!

9 activités GRATUITES à Montréal pour un mois de septembre bien rempli

Ton portefeuille va te dire merci!

11 activités à faire à Montréal pour un week-end d'automne parfait

Tu cherches quoi faire à Montréal ce week-end?👀

12 activités complètement GRATUITES à Montréal pour plonger dans l'été en juin

À go, tu les fais toutes : GO!

Sécurité de la vieillesse : Des milliers de Québécois recevront jusqu'à 814 $ ce mois-ci

Les journées de novembre raccourcissent, mais pas les montants! 💰

7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois ce mois-ci

Des versements qui peuvent faire du bien au portefeuille.

6 prestations que les célibataires du Québec peuvent recevoir ce mois-ci

Des centaines de dollars peuvent tomber dans ton compte. 💰

6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter GRATUITEMENT en novembre 2025

Envie de sortir sans dépenser?

Le budget fédéral 2025 pourrait provoquer des élections d'ici Noël : voici pourquoi

Mark Carney a du pain sur la planche pour éviter une nouvelle élection générale.

Voici quel sera le salaire de la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada

On est loin de son ancien salaire de députée fédérale!

Costco vend un ÉNORME calendrier de l’avent de 5 pieds et attends de voir le prix

Il ne rentre même pas dans le panier! 😮

Le nouveau portail qui remplace « La Place 0-5 ans » est ouvert : Voici comment ça marche

Est-ce que ce sera plus simple? 👀

On sait quand tombera la première neige à Montréal et tu n'es sûrement pas prêt

À GO, on va faire un ange! ❄️

On a cherché les 6 quartiers à Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en novembre 2025

Tu ne devineras pas celui qui se classe parmi les plus abordables actuellement!