Les « Soldes de la semaine de relâche » débarquent au Musée de l’Illusion Montréal
Illusions, fun et photos incroyables sont au rendez-vous.
La semaine de relâche arrive déjà et c'est le moment parfait pour décrocher et te faire plaisir. Avec sa foule d'activités et d'attraits ludiques, Montréal promet un congé rempli de découvertes et de souvenirs mémorables.
Parmi les incontournables, le Musée de l'Illusion Montréal est tout indiqué si tu veux ajouter une bonne dose de fantaisie à tes vacances. L'endroit propose plus de 70 installations fascinantes et salles immersives qui te plongent dans un univers éclaté où science et art se rencontrent pour t'en mettre plein la vue… et mêler un peu tes neurones.
En passant d'une pièce aux perspectives déroutantes à des installations interactives et des illusions visuelles surprenantes, tu vivras une expérience sensorielle qui te rappellera une chose : rien n'est jamais exactement comme tu le penses.
Ici, tu ne te contente pas de regarder les œuvres : tu les expérimentes. Tu peux toucher, poser, tester… et même te faire jouer des tours par ton propre cerveau. Effet wow garanti.
Des visiteuses testent l’installation lumineuse RGB au Musée de l’Illusion Montréal.Musée de l'Illusion Montréal | Courtoisie
Beau temps, mauvais temps, cette sortie te garantit une aventure stimulante et une foule de photos originales pour tes réseaux sociaux. Vas-y en solo pour décrocher, ou avec tes proches pour encore plus de plaisir grâce aux « Soldes de la semaine de relâche ».
Du 28 février au 10 mars 2026, profite d'un rabais de 20 % à l'achat de quatre billets ou plus, directement en ligne. Qu'attends-tu pour vivre l'incroyable?
Les « Soldes de la semaine de relâche » au Musée de l'Illusion Montréal
Quand : Du 28 février au 10 mars 2026
Où : 44, rue Saint-Antoine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour profiter de 20 % de rabais à l'achat de quatre billets ou plus et vivre une expérience insolite grâce à des installations interactives sensationnelles et des illusions visuelles surprenantes.