Pepsi lance un cola à l’érable, essaie-le avant qu’il soit trop tard
Cette boisson en édition limitée ne sera pas là bien longtemps!
La saveur d’érable occupe une place bien ancrée dans la cuisine locale et elle vient maintenant de faire son entrée officielle dans l’allée des boissons gazeuses.
Pepsi® a lancé son cola à l’érable Pepsi, une nouvelle saveur en édition limitée créée spécialement pour les Québécois et offerte pour seulement quatre semaines. Le timing tombe pile alors que les plans d’hiver, les soirées de visionnement et les rassemblements de fin de semaine commencent à remplir les agendas.
Cette saveur en édition limitée combine le goût classique et doux du cola que tout le monde connaît, avec une finale subtile inspirée de l’érable.
Le cola à l’érable Pepsi sera offert en bouteilles de 591 mL, ainsi qu’en version sans sucre dans des caisses de 12 canettes de 355 mL, histoire de laisser quelques façons de découvrir la saveur pendant qu’elle est disponible.
Essaie-le avant qu’il soit trop tard!Gracieuseté de PepsiCo Canada
Le lancement fait écho à une fierté bien d’ici. Le cola est embouteillé au Canada et s’inspire d’une saveur qui occupe déjà une place importante dans nos traditions culinaires. Au Québec surtout, où l’érable n’est pas qu’un goût, mais une véritable référence culturelle.
L’intégrer à un cola? C’est un clin d’œil ludique à quelque chose que tout le monde aime déjà. Et comme toute vraie édition limitée, le message est clair : essaie-la pendant qu’il est encore temps. Une fois que c’est parti, c’est fini!
Le cola à l'érable Pepsi arrive sur les étagères partout au Québec jusqu’au 6 février. Si tout ce qui est à saveur d’érable te parle un tant soit peu, c’est une bouteille que tu risques de vouloir attraper avant qu’elle disparaisse. Sinon, tu risques de regretter de ne pas l’avoir essayée quand tu en avais la chance.