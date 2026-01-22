Advertisement Content

Pepsi lance un cola à l’érable, essaie-le avant qu’il soit trop tard

Cette boisson en édition limitée ne sera pas là bien longtemps!

Cola à l’érable édition limitée

Cola à l’érable édition limitée

Gracieuseté de PepsiCo Canada
Sponsored Content Contributing Writer

La saveur d’érable occupe une place bien ancrée dans la cuisine locale et elle vient maintenant de faire son entrée officielle dans l’allée des boissons gazeuses.

Pepsi® a lancé son cola à l’érable Pepsi, une nouvelle saveur en édition limitée créée spécialement pour les Québécois et offerte pour seulement quatre semaines. Le timing tombe pile alors que les plans d’hiver, les soirées de visionnement et les rassemblements de fin de semaine commencent à remplir les agendas.

Cette saveur en édition limitée combine le goût classique et doux du cola que tout le monde connaît, avec une finale subtile inspirée de l’érable.

Le cola à l’érable Pepsi sera offert en bouteilles de 591 mL, ainsi qu’en version sans sucre dans des caisses de 12 canettes de 355 mL, histoire de laisser quelques façons de découvrir la saveur pendant qu’elle est disponible.

Cola \u00e0 l\u2019\u00e9rable \u00e9dition limit\u00e9e Essaie-le avant qu’il soit trop tard!Gracieuseté de PepsiCo Canada

Le lancement fait écho à une fierté bien d’ici. Le cola est embouteillé au Canada et s’inspire d’une saveur qui occupe déjà une place importante dans nos traditions culinaires. Au Québec surtout, où l’érable n’est pas qu’un goût, mais une véritable référence culturelle.

L’intégrer à un cola? C’est un clin d’œil ludique à quelque chose que tout le monde aime déjà. Et comme toute vraie édition limitée, le message est clair : essaie-la pendant qu’il est encore temps. Une fois que c’est parti, c’est fini!

Le cola à l'érable Pepsi arrive sur les étagères partout au Québec jusqu’au 6 février. Si tout ce qui est à saveur d’érable te parle un tant soit peu, c’est une bouteille que tu risques de vouloir attraper avant qu’elle disparaisse. Sinon, tu risques de regretter de ne pas l’avoir essayée quand tu en avais la chance.

QuébecCanadaManger et Sortir

Les 10 participants de la nouvelle téléréalité « Hors Réseau : l’expérience » sont annoncés

Ça commence bientôt!

Voici les meilleurs employeurs au Québec selon un nouveau top 15 au Canada en 2026

Si tu veux changer de job, tu sais où regarder! 👀

Relevé 31 au Québec : Tu peux réclamer ton crédit d'impôt pour solidarité

Un document clé pour alléger tes finances! 💰

Avertissements de voyage : 7 destinations touristiques populaires visées par le Canada

Tu pensais aller au Mexique ou Cuba prochainement, c'est ça? 🥴

Le coiffeur des stars Kevins-Kyle vend sa maison des Laurentides pour 1 149 000$ (PHOTOS)

Juste, wow!

Le pont Jacques-Cartier est complètement fermé dans les deux directions : Voici quoi savoir

Le secteur est à éviter pour un temps indéterminé.

7 changements à savoir pour ta déclaration d'impôt à Revenu Québec en 2026

Plusieurs montants de crédits d'impôt ont été bonifiés. 💸

7 activités entre 0 $ et 20 $ pour profiter de ton week-end à Montréal

À « go », tu sors. GO!

Voici le salaire du nouveau « boss » de la SAAQ, qui est mieux payé que le premier ministre

C'est un emploi moins stable qu'être PM, puisque c'est le 4e patron en 3 ans.

Météo au Québec : Il fera -40 par endroits ce week-end et tu voudras rester au chaud

Le Québec sera l'un des endroits les plus « frettes » au monde! 🥶