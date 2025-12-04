Voici 7 duos rando-hébergement pour prendre une vraie pause cet hiver en Mauricie
Ralentis le rythme entre forêts enneigées, séjours douillets et repas réconfortants.
Pour les amoureux.euse.s de plein air, chaque saison apporte la joie de contempler la nature qui se transforme et de découvrir toute sa beauté sous un nouvel œil. Et ce n'est pas un plaisir anodin : une simple marche en forêt de 30 à 45 minutes a des bienfaits immédiats sur ta santé physique et mentale.
Avec ses paysages sauvages et sa foule de réserves naturelles, le Québec est un terrain de jeu idéal pour respirer le grand air. Une randonnée est l'activité parfaite pour te ressourcer en famille, entre ami.e.s ou avec ta personne préférée. Et des sentiers, il n’en manque pas dans la Belle Province, surtout en Mauricie.
Réputée pour ses vastes forêts et ses 17 500 lacs, cette région nichée en plein cœur du Québec offre un décor enchanteur à explorer. Voici sept sentiers à découvrir cet hiver pour profiter d’un moment de détente en pleine nature.
Sentier du Lac Solitaire au parc national de la Mauricie
Lac Solitaire
Tourisme Mauricie | Courtoisie
Difficulté : Intermédiaire
Ce parcours de 6,5 km t'amène au belvédère de la montagne surplombant le Lac Solitaire au parc national de la Mauricie. C'est un des plus beaux points de vue du parc!
À proximité, les hébergements écoresponsables Nature Nature t’accueillent pour un séjour douillet, que tu choisisses une cabine minimaliste ou un chalet avec spa privé. Et pour calmer ta faim, un bon repas t’attend juste en face, au 2800 du Parc, où tu peux te réchauffer avec des plats maison comme un brownie ou une shepherd's pie bien réconfortante.
Auberge du Lac-à-l'Eau-Claire
Difficulté : Débutant
L'Auberge du Lac-à-l'Eau-Claire propose plein d’activités hivernales : randonnée, raquette, ski de fond, balade en traîneau à chien, et plus encore. Pas d’équipement? Pas de stress : passe à leur centre de location pour emprunter tout ce qu’il te faut pour profiter du grand air.
Dirige-toi ensuite vers leur Espace Santé pour te réchauffer dans le bain à remous et le bain vapeur avant de déguster un repas gastronomique mettant en valeur la truite locale. Que tu choisisses la salle à manger ou le bar, tu pourras te régaler avec leur menu saisonnier, leur longue carte de vins et leurs cocktails signature.
Sentier du Parc des Chutes de Montauban
Domaine des Constellations
Domaine des Constellations | Courtoisie
Difficulté : Intermédiaire
Ce sentier longe la rivière Batiscan avant de bifurquer vers le sommet du Mont Otis. Le trajet est généralement peu achalandé et permet d'admirer la beauté de la rivière et des chutes dans un décor tranquille.
Après une journée à explorer ce coin de nature, tu peux passer la nuit à admirer les étoiles au Domaine des Constellations, qui propose des chalets et des dômes en nature dotés de cuisines complètes, parfaits pour une fondue près du poêle à bois.
Le Baluchon Éco-villégiature
Le spa nordique du Baluchon
Tourisme Mauricie | Courtoisie
Difficulté : Débutant à intermédiaire
Ce domaine écoresponsable propose une expérience unique à ses hôtes, dans un environnement à la fois naturel et accueillant. En plus de ses 35 km de sentiers forestiers pour la randonnée pédestre, le ski de fond, la raquette, le traîneau à chiens et le vélo de montagne, Le Baluchon compte aussi un superbe spa nordique où tu peux te détendre après ta journée en plein air.
Le Baluchon offre aussi des promenades équestres et des balades de calèche privées. Tu peux également faire un détour Aux Berges du lac Castor, qui se trouve à proximité, pour découvrir des sentiers de tous niveaux.
Sentier de la Chute du Diable au Parc récréoforestier de Saint-Mathieu-du-Parc
Sentier de la Chute du Diable
Tourisme Mauricie | Courtoisie
Difficulté : Intermédiaire
Ce sentier comporte plusieurs montées et descentes, et tu y croiseras rivières, ruisseaux, cascades et lacs. Le parcours mène aussi à deux belvédères, parfaits pour faire une pause et admirer la vue avant de repartir.
Puisque cette randonnée dure plus ou moins quatre heures, opter pour un séjour dans la région te permet de profiter de ton excursion sans te soucier de la route à faire juste après. C'est l'excuse idéale pour visiter l'Auberge Saint-Mathieu et son restaurant étoilé Michelin, où un souper 8 services avec vue spectaculaire sur le lac t'attend.
Sentier le Portage au Parc de la Rivière Batiscan
Parc de la Rivière Batiscan
Parc de la rivière Batiscan | Courtoisie
Difficulté : Débutant
Ce court trajet de 5,3 km donne accès à plusieurs magnifiques points de vue sur ses chutes et ses rapides. Les visiteur.teuse.s peuvent en apprendre plus sur la faune variée du Parc de la rivière Batiscan en visitant l'espace de découverte dans le pavillon d'accueil.
Le site propose aussi des hébergements rustiques sans électricité pour celleux qui veulent déconnecter complètement et communier avec la nature. Les abris sont tout équipés, incluant un poêle à bois pour te garder au chaud. Et pour un festin non loin de là, la microbrasserie Le Presbytère propose en soirée le menu découverte « L'Acte de Foi » de 7 services.
Club des 3 raquettes à La Tuque
Hébergement en dôme à Méandre
Difficulté : Débutant à avancé
Ce véritable paradis du plein air propose plus de 100 km de sentiers en forêt pour tous les niveaux, entretenus par des bénévoles passionné.e.s par la conservation de leur patrimoine naturel. Des laissez-passer à petit prix sont disponibles en ligne pour profiter de ces trajets.
Après la randonnée, arrête-toi au Boké, en plein centre-ville de La Tuque, pour un souper de grillades, de fruits de mer ou même un méchoui. Ensuite, prends la route jusqu'au site de villégiature écotouristique Méandre, à environ 30 minutes, pour passer la nuit dans un dôme ou un petit chalet avec spa privé, au cœur de la nature.
Comme le dit le proverbe scandinave, « Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements ». Alors attache ta tuque et tes mitaines, et viens découvrir toutes les joies de l'hiver en Mauricie.
Que tu cherches une aventure sportive, une escapade romantique ou un moment de recul loin du brouhaha, la région t’accueille avec des paysages grandioses, des hébergements chaleureux et une authentique tranquillité d’esprit.
Il ne te reste qu’à choisir ton prochain sentier et à laisser la magie hivernale faire le reste.
Pour en savoir plus sur les activités disponibles cet hiver et planifier ton séjour dans la région, visite le site Web de Tourisme Mauricie ou abonne-toi à leur page Facebook, TikTok ou Instagram.
Avant de partir à l'aventure, consulte notre Guide du voyageur responsable pour rester informé.e, en sécurité, intelligent.e et, surtout, respectueux.se durant ton voyage.