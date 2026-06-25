Advertisement Content

5 raisons pour lesquelles ce répulsif anti-moustique rechargeable est un essentiel de l’été

Ton indispensable pour toutes tes sorties d'été.

Diffuseur Thermacell posé sur un comptoir.

Diffuseur anti-moustiques Thermacell à la maison.

Thermacell | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

Que tu partes à l’aventure sur les sentiers, que tu explores la nature à vélo ou que tu t’évades le temps d’une fin de semaine de camping, l’été est fait pour profiter du grand air. Le seul hic ? Les moustiques.

Heureusement, le Thermacell Répulsif à moustiques rechargeable E-ZoneGuard Patio+arrive à point. Grâce à ce répulsif ingénieux créé par Thermacell (la marque de répulsifs anti-moustiques à zone de défense no 1*.), tu peux créer une zone de défense où que tu vas et profiter du plein air l'esprit tranquille.

Voici pourquoi ce répulsif anti-moustique rechargeable E-ZoneGuard Patio+ pourrait devenir ton meilleur allié lors de tes aventures estivales.

Diffuseur Thermacell sur une table ext\u00e9rieure. Diffuseur Thermacell pour les espaces extérieurs.Thermacell | Courtoisie


Zone de défense contre les moustiques de 20 pieds

Avec la technologie primée de Thermacell, tu peux créer une zone de défense de 20 pieds autour de toi et tes proches en aussi peu que quinze minutes. Il suffit d'appuyer sur son bouton et le Thermacell Répulsif à moustiques rechargeable E-ZoneGuard Patio+ s'occupe du reste.

Aucun vaporisateur ni lotion nécessaire

Une fois que les moustiques se posent sur ta peau, il est déjà trop tard. C'est pourquoi les répulsifs Thermacell repoussent les maringouins dans l'air avant même qu'ils puissent s'approcher.

Plus besoin de t'enduire de produits contenant du DEET ou d'allumer des chandelles à la citronnelle. Le Répulsif à moustiques rechargeable E-ZoneGuard Patio+ fonctionne sans vaporisation, sans odeur, sans parfum et sans flamme.

Jusqu’à 6,5 heures d’autonomie pour les soirées à l’extérieur

Le Répulsif à moustiques rechargeable E-ZoneGuard Patio+ de Thermacell offre jusqu'à 6,5 heures d'autonomie pour t'accompagner durant tes soupers en terrasse, tes soirées autour du feu ou tes escapades en nature.

Station de recharge rapide et comprend une station de recharge rapide.

Le Répulsif à moustiques rechargeable E-ZoneGuard Patio+ est doté d'une station de recharge rapide qui permet de recharger complètement sa batterie en seulement deux heures, soit jusqu'à trois fois plus rapidement que les modèles Thermacell précédents. Une charge complète procure jusqu’à 6,5 heures d'autonomie, parfaites pour les longues journées passées à l'extérieur.

Format portable pour toutes activités

Si tu es du genre à apporter ton haut-parleur portable partout avec toi, tu apprécieras aussi le format compact du Thermacell Répulsif à moustiques rechargeable E-ZoneGuard Patio+. Glisse-le dans ton sac à dos pour une randonnée, emporte-le au chalet ou apporte-le à la plage afin de profiter de tes activités sans te soucier des moustiques.

Mains ouvrant un diffuseur Thermacell. Recharge facile du diffuseur Thermacell.Thermacell | Courtoisie

Et ce n'est pas seulement l'inconfort des piqûres que tu peux éviter. La technologie Thermacell aide également à se protéger contre les moustiques susceptibles de transmettre certaines maladies comme le virus du Nil occidental et l'encéphalite.

Tous les produits Thermacell sont testés dans leur laboratoire R&D en Floride afin de garantir leur efficacité contre les moustiques. Conçus pour une utilisation extérieure, ils doivent être utilisés selon les recommandations du fabricant.

Profite pleinement de chaque moment passé à l’extérieur cet été grâce au répulsif à moustiques rechargeable Thermacell E-ZoneGuard Patio+ et fais des moustiques le dernier de tes soucis cette saison.

*Selon les données Nielsen des ventes totales en dollars canadiens (CAD) pour les 52 semaines se terminant en septembre 2025.


QuébecLifestyleCanada
Advertisement Content

This rechargeable mosquito repeller is a Father's Day gift that dads will actually use

Thoughtfully designed for summer nights.

Dollarama vend ces 19 essentiels de camping vraiment pratiques à moins de 5 $

Pas besoin de dépenser une fortune pour bien t'équiper pour le plein air! 🏕️

Amazon a lancé des pré-soldes du Prime Day et voici 9 des meilleurs deals

Allô les rabais de près de 200 $!

16 trouvailles et nouveautés à moins de 25 $ qui valent vraiment le détour au Tigre Géant

ALLO la belle déco à tout petit prix. 😍

Retour de Dunkin' au Canada : on sait enfin où ouvriront les premières succursales

Oui, le Québec sera parmi les premiers servis! 🍩

16 « hacks » et secrets bien gardés pour voyager VIP et économiser à l'aéroport de Montréal

Passer devant tout le monde pendant le « rush » des vacances à l'aéroport, c'est OUI! ✈️

7 prestations et crédits d'impôt que les célibataires du Québec peuvent recevoir en juillet

Ça ne peut que faire du bien à ton portefeuille!

Fête nationale du Québec 2026 : Voici ce qui est ouvert ou fermé aujourd'hui

Regarde ça avant de te déplacer : t'es pas la seule personne en congé! 🎆

Amazon a officiellement lancé ses soldes du Prime Day et voici 13 des meilleurs deals

Sauver plus de 300 $? OUI!

Voici le top 10 des emplois avec le plus de postes à combler au Québec en 2026

Certains demandent peu d'études. 👀

Prime Days d'Amazon : 8 des meilleurs vendeurs avec des rabais allant jusqu'à 80 %

Économiser plus de 150 $ sur un seul achat? On dit oui! 🤑

Ce petit village au bord de l'eau en Ontario semble tout droit sorti d'un rêve d'été

Un petit coin de paradis tout indiqué pour une escapade estivale. 😍

NAV Canada embauche au Québec et tu peux faire jusqu'à 127 424 $/an si tu as ton sec. 5

Un salaire dans les six chiffres sans diplôme collégial? OUI, SVP! 💸

Mort suspecte près de Québec : Le corps d'une femme retrouvé dans un boisé

Un homme a été arrêté.