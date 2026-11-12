Chatons retrouvés morts à Châteauguay : la SPCA de Montréal lance un appel à témoins

Les chatons présentaient des « blessures graves », selon la SPCA.

Des chatons. Droite : l'écusson du Bureau des enquêtes de la SPCA de Montréal.

Des chatons ont été retrouvés morts dans un parc de Châteauguay, sur la Rive-Sud.

Zeesha | Unsplash, SPCA de Montréal
Éditrice sénior, Nouvelles

La SPCA de Montréal mène une enquête après la découverte de plusieurs chatons morts à deux endroits distincts de Châteauguay, sur la Rive-Sud de Montréal. Les faits se sont produits en octobre, et l'organisme demande maintenant l'aide de la population pour reconstituer ce qui s'est passé.

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L'appel à témoins a été publié sur la page Facebook de la SPCA de Montréal le mercredi 11 novembre, vers 19 h. L'organisme y précise que les jeunes félins présentaient des blessures graves « laissant croire qu’ils auraient pu être victimes d’actes de cruauté ». L'équipe d'enquête cherche à établir les circonstances de leur mort et à déterminer d'où venaient ces animaux.

Les chatons ont été découverts à deux endroits : au parc Joseph-Laberge et sur des sentiers situés près de l’intersection de la rue Principale et de la route 132.

L’organisme souhaite donc parler à toute personne qui :

  • a fréquenté le parc le 10 ou le 11 octobre, ou les sentiers le 23 ou le 24 octobre, et y aurait remarqué quelque chose d’inhabituel;
  • a donné ou vendu un ou plusieurs chatons au cours des dernières semaines, à Châteauguay ou dans les municipalités voisines;
  • a constaté la disparition d’un ou de plusieurs chatons dans ces secteurs au cours des dernières semaines.

La SPCA insiste sur un point : pas besoin d’avoir assisté aux événements pour lui transmettre de l’information. Un détail en apparence anodin, comme une portée donnée sur un site de petites annonces ou un chaton qui n’est jamais rentré à la maison, pourrait aider à retracer la provenance des animaux.

C’est le Bureau des enquêtes de l’organisme qui pilote le dossier. Il est joignable par courriel à enquetes@spca.com, ou par téléphone au 1 855 711-7575, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Toute information transmise sera traitée de façon confidentielle, assure-t-on.

Pour l’instant, aucun autre détail sur l’affaire ne peut être divulgué, afin de ne pas compromettre l’enquête.


La photo de couverture de gauche est utilisée à titre indicatif seulement.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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