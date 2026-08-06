Cette nouvelle forêt enchantée près de Drummondville semble sortie d'un conte
Pour les enfants, c’est tout un monde; pour papa et maman, c’est tout près.
En été, rien de mieux qu'une sortie en nature pour laisser les enfants donner libre cours à leur imagination et à leur curiosité. C'est exactement ce que propose le Bois des Lutins de Drummondville, la toute nouvelle attraction familiale d'Extéria. Tout au long du parcours, les parents accompagnent les enfants dans les différents modules et sont invités à embarquer eux aussi dans l'aventure en laissant leur imagination prendre le relais.
Situé à moins de dix minutes du centre-ville de Drummondville, ce parcours immersif entraîne les petit.e.s comme les grand.e.s dans un univers inspiré du folklore et des contes fantastiques.
En famille, découvre un parcours peuplé de décors, de repaires et de clins d’œil inspirés des lutins, des fées, des gnomes et des trolls, tout en explorant une forêt enchantée remplie de surprises.
Activité nature en famille.Bois des Lutins de Drummondville | Courtoisie
Traverse des tunnels mystérieux, grimpe dans des filets suspendus, franchis des passerelles mouvantes et découvre des cabanes et des repaires inspirés de ces créatures légendaires.
Au Bois des Lutins, chaque visite devient une nouvelle histoire à inventer. Les enfants peuvent laisser leur imagination prendre le dessus, tandis que les parents redécouvrent le plaisir de jouer en pleine nature.
Que ce soit pour bouger, relever des défis ou simplement partager un moment en famille, cette aventure en forêt promet des souvenirs qui resteront bien après le retour à la maison.
Il ne te reste plus qu'à réserver ta visite en ligne pour partir à l'aventure en famille.