Sommaire

Un populaire « morning pop-up DJ sets » Croissound débarque à Lanaudière ce week-end

Faire le party le matin et rentrer tôt pour souper + dodo = LE RÊVE! ☕🎶

Un « Croissound party ». Droite : Des cafés au Signé Moman.

Le café Signé Moman organise un « Croissound party » pour ses 2 ans.

Croissound, @iza.bee | Narcity Québec
Rédactrice en chef

Celles et ceux qui (comme moi) se sentent beaucoup trop vieux pour faire la fête jusqu'aux petites heures du matin trippent sur la tendance des morning parties dans les cafés. Faire la fête en dansant au rythme d’un DJ avec sa gang, puis profiter d’un dimanche soir paisible (à écouter OD?) avant de recommencer la semaine? Oui, svp! C’est exactement le concept de Croissound, devenu viral cet été à Montréal grâce à ses morning pop-up DJ sets. Bonne nouvelle : le concept débarque exceptionnellement à Lanaudière le premier week-end d’octobre.

À lire également : 8 endroits au Québec où les couleurs t’en mettront vraiment plein la vue cet automne

Pour célébrer les deux ans du café buvette Signé Moman (mon café pref à Lanaudière, j'dis ça j'dis rien), le phénomène Croissound débarque à Saint-Jacques, à environ 35 minutes de Montréal, pour une édition spéciale qui promet de faire vibrer la région dès le matin.

Un dimanche matin pas comme les autres

Le 5 octobre, de 10 h à 14 h, le Signé Moman se transformera en piste de danse matinale. Et à voir les prévisions météo, même Dame Nature est de la partie, donc tu pourrais profiter de l’une des dernières occasions de siroter un café en terrasse cette année.

Au programme : le DJ PL prendra les commandes pour faire vibrer la foule, pendant que tu sirotes ta boisson favorite. Le Signé Moman est reconnu pour son menu impressionnant, avec une quinzaine de sirops pour aromatiser ton café — de vanille à dulce de leche, en passant par popcorn ou épices d’automne. L’endroit offre également une vaste sélection de boissons sans café : framboise, grenade, fleur de sureau, bleuet, fruit de la passion, litchi, yuzu… name it, il y a 22 options au menu. (Je t’avais dit que c’était mon endroit préféré du coin!)

Les billets sont en vente au coût de 35 $, taxes incluses. À ton arrivée, tu seras accueilli.e avec un Mimoman pour bien lancer la journée. L’équipe promet aussi un service à la bonne franquette avec des bouchées décadentes pour combler les appétits. Et ce n’est pas tout : des surprises sont aussi prévues pour les personnes participantes.

À noter : les cafés, matchas et viennoiseries sont en extra, mais chaque sou en vaut la peine.


Le café buvette Signé Moman

Devanture du caf\u00e9 buvette Sign\u00e9 Moman. Droite : Un caf\u00e9 glac\u00e9 au Sign\u00e9 Moman.

Le café buvette Signé Moman, à Saint-Jacques dans Lanaudière.
@iza.bee | Narcity Québec

Si tu ne connais pas encore le café buvette Signé Moman, c’est THE place to be à Lanaudière si tu trippes sur le café de spécialité, la bonne bouffe et l’ambiance chaleureuse. Cet espace hybride — café, boutique et buvette — est vite devenu un incontournable dans la région depuis son ouverture.

On peut y savourer des cafés soigneusement préparés, des viennoiseries décadentes aux saveurs funky qui varient chaque semaine, et des bouchées qui donnent l’eau à la bouche, le tout dans une ambiance conviviale où on se sent rapidement comme à la maison.

Ce n’est pas qu’un café : c’est un véritable lieu de rassemblement qui fait vibrer Lanaudière.


Un concept qui gagne en popularité

Le concept de morning party n’est plus nouveau à Montréal. Depuis le printemps, Croissound transforme les cafés indépendants en pistes de danse improvisées. Et ça fonctionne : chaque événement attire une foule, prête à faire le party et prendre un bon café.

Cette fois, c’est au tour de Lanaudière de vivre l’expérience. Pour réserver, il suffit d’envoyer un message privé à l’équipe, qui indiquera la procédure à suivre.

Important : les places sont limitées, et l’équipe avertit que ça risque de partir vite. Si l’idée te tente, ne tarde pas trop!


Croissound au Signé Moman 

Quand : Dimanche 5 octobre 2025, de 10 h à 14 h

Adresse: 216, rue Saint-Jacques, Saint-Jacques, QC

Coût : 35 $ (taxes incluses) par personne - Envoie un message privé au Signé Moman pour ton billet

Ce qui est inclus : DJ set avec PL, verre de Mimoman à l'arrivée, service de petites bouchées décadentes et surprises en primeur

Page Instagram du Signé Moman



  Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

