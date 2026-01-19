Costco donne des cartes-cadeaux aux nouveaux membres : Voici comment profiter du deal
Tu peux avoir 130 $ à dépenser!
Être membre Costco, ce n’est pas juste avoir accès à des formats géants. C’est profiter de prix vraiment avantageux sur l’épicerie, l’électronique, les voyages, les vêtements et même certains services, le tout avec une politique de retour ultra flexible. Bref, quand on magasine souvent, la carte se rentabilise plus vite qu’on pense.
En ce moment, l'entrepôt propose une offre spéciale pour les nouvelles adhésions (ou si ton abonnement est expiré depuis au moins 18 mois), avec un bon électronique envoyé après ton inscription. Et selon le type d’adhésion que tu choisis, l’économie peut être franchement intéressante.
Voici ce que comprend l’offre actuelle :
• Adhésion Exécutif : tu paies 130 $ par an (plus taxes) et tu reçois un bon électronique de 130 $ à utiliser sur Costco.ca pour un achat de 250 $ ou plus. Autrement dit, si tu prévoyais déjà faire une grosse commande en ligne, l’adhésion peut pratiquement se payer toute seule. Cette formule inclut aussi une carte conjointe gratuite.
• Adhésion Privilège : elle coûte 65 $ par an (plus taxes) et vient avec un bon électronique de 65 $ applicable sur un achat de 150 $ ou plus sur Costco.ca. Là aussi, une carte conjointe est incluse sans frais.
Pour profiter de l’offre, c’est simple. Tu entres le code promo correspondant lors du paiement de ton adhésion sur Costco.ca (COSTCO130 pour Exécutif ou COSTCO65 pour Privilège). Tu recevras ensuite un courriel avec ton numéro de membre, que tu pourras présenter au comptoir de service aux membres dans n’importe quel entrepôt Costco au Canada pour obtenir ta carte. Le bon électronique est envoyé par courriel dans un délai de deux à quatre jours ouvrables.
À noter que le bon est valide uniquement en ligne, pour un seul achat, et qu’il expire le 12 avril 2026. L’offre, elle, prend fin le 15 mars 2026.
Si tu fais déjà une commande Costco de temps en temps ou que tu pensais t’inscrire bientôt, c’est clairement un bon moment pour sauter le pas et maximiser ton adhésion dès le départ.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
