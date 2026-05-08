Tu peux économiser jusqu'à 700 $ sur tes assurances auto et habitation en changeant pour belairdirect
Des rabais exclusifs, des forfaits et une conduite prudente peuvent réduire ta facture.
Alors que les Québécois.e.s ressentent particulièrement les pressions du coût de la vie, les plus avisé.e.s réduisent leurs dépenses courantes comme les assurances. En effet, même de petits changements peuvent avoir un impact important sur un budget.
Si tu aimerais toi aussi réduire tes factures mensuelles, tu seras heureux.euse d'apprendre qu'il existe plusieurs façons d'optimiser tes dépenses d'assurance. C'est en combinant ton assurance auto et ton assurance habitation ou locataire chez belairdirect que les vraies économies commencent.
L'un des moyens les plus simples d'économiser sur tes assurances est de t'inscrire à automériteMC. En activant ton compte via l'application belairdirect, tu bénéficies immédiatement d'une réduction de 10 % sur ta prime d'assurance automobile.
Mais ce n'est pas tout : grâce au GPS et au capteur de mouvement de ton téléphone, automériteMC te récompense pour tes habitudes de conduite prudentes. Et au moment de renouveler ton contrat, tu pourrais bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 25 % sur ta prime, simplement parce que tu conduis prudemment.
Si tu es membre d'un groupe particulier, tu pourrais profiter d'encore plus d'options pour économiser. Des professionnel.le.s de la santé aux enseignant.e.s en passant par les employé.e.s du secteur public, belairdirect propose des tarifs préférentiels et des produits exclusifs. Les étudiant.e.s, diplômé.e.s et membres du personnel de l'Université de Sherbrooke et les étudiants de l'UQAM ont aussi droit à des offres spéciales. Pour en savoir plus sur les groupes admissibles, visite le site Web de belairdirect.
Les client.e.s de belairdirect peuvent également recevoir un rabais multi-véhicules, même si leurs voitures sont couvertes par des polices belairdirect distinctes. Chaque conducteur.trice admissible à ton domicile pourrait économiser jusqu'à 10 %, à condition que tous les véhicules soient des voitures privées entreposées au même endroit.
Si tu possèdes un véhicule hybride ou électrique, tu pourrais bénéficier d'une réduction supplémentaire pouvant aller jusqu'à 20 %.
Les outils numériques sont faciles à trouver dans l’appli.belairdirect | Courtoisie
De plus, en tant que client.e de belairdirect, tu pourras profiter d'offres exclusives auprès de Jiffy et réaliser des économies sur tes travaux de rénovation grâce à l'aide de leurs professionnel.le.s certifiés. Les client.e.s actuels ont droit à une réduction de 50 $ sur leur prochain entretien à la maison.
belairdirect propose également une gamme d'outils numériques pratiques pour t'aider à simplifier la gestion de tes assurances. Il y a bien sûr l'application, mais aussi l'Espace client en ligne, où tu peux consulter tes documents d'assurance, effectuer des paiements et obtenir ton attestation d'assurance numérique. Après tout, le temps, c'est aussi de l'argent!
Cumuler des avantages avec belairdirect peut te faire économiser pour vrai.belairdirect | Courtoisie
Ce ne sont que quelques-unes des façons dont le fait de souscrire une assurance chez belairdirect peut te faire économiser de l'argent.
Trouver la bonne assurance lorsque le budget est serré ne signifie pas seulement rechercher la prime la moins chère, mais déterminer quelle police t’offre les meilleures couvertures compte tenu de ta situation particulière.
Pour découvrir quelles autres économies sont possibles, contacte belairdirect pour parler à l’un.e de leurs agent.e.s.