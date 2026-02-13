7 items déco à éviter à tout prix en friperie selon une designer d’intérieur réputée
Ce n’est pas parce que c’est beau et pas cher que tu devrais l'acheter. 👀
L’envie de changer de décor et d’adapter tranquillement notre petit nid en un espace de cocooning se fait sentir avec les changements de saisons. Pour y arriver sans se ruiner, les friperies sont des alliées en or, permettant d’ajouter de petites touches intéressantes pour une fraction du prix qu’on paierait dans les boutiques spécialisées en décoration d’intérieur. Certaines ressourceries offrent même des matériaux variés et des meubles encore en bon état, parfaits pour accompagner cet élan de renouveau saisonnier.
À lire également : Costco offre une version plus luxueuse et moins chère d'un organisateur bien noté sur Amazon
Il faut toutefois rester vigilant lors de l’achat de certains articles usagés en magasin. La designer d’intérieur Isabelle Deschênes, de l’entreprise Rue Saint-Léon | Design et Art de vivre, encourage sa clientèle à flairer les bonnes affaires en friperie, tout en demeurant prudente face à certains types d’objets.
Voici ses conseils d'experte.
Canapés et fauteuils rembourrés
Fauteuil vintage en vente dans une friperie.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Il peut arriver d’avoir un véritable coup de cœur pour un fauteuil vintage, mais la vigilance est de mise lorsqu’il s’agit d’acheter des fauteuils ou des canapés usagés. D’une part, l’hygiène demeure un facteur primordial, surtout lorsque l’article est en tissu. On veut éviter les petits amis qui piquent la nuit...
D’autre part, la designer d’intérieur Isabelle Deschênes insiste sur l’importance de vérifier l’état du canapé. Le rembourrage est souvent usé ou affaissé, ce qui peut rendre la remise à neuf complexe, voire coûteuse. « Il est souvent nécessaire de refaire l’intérieur au complet, ce qui peut engendrer plusieurs frais supplémentaires », précise la réputée designer.
Électroménagers
Il est possible d’acheter des électroménagers dans certaines ressourceries mais, malgré des prix parfois très alléchants, certaines précautions s’imposent. De toute évidence, les garanties sont inexistantes pour les articles de seconde main, ce qui signifie qu’on prend le risque que leur durée de vie soit imprévisible, d’autant plus que les réparations peuvent s’avérer coûteuses.
Dans le cadre de rénovations majeures, notamment pour la cuisine, chaque dollar économisé peut faire une réelle différence. Toutefois, il faut peser le pour et le contre : selon la designer d'intérieur, si l’on remplace un frigo par un autre frigo usagé, le risque que ce dernier ne dure pas longtemps est élevé. Et comme la cuisine aura été conçue sur mesure selon les dimensions de l'appareil, on risque de se retrouver avec un espace difficile à combler.
« Bonne chance pour en trouver un autre aux dimensions parfaitement compatibles avec les armoires », souligne Isabelle Deschênes.
Éclairage électrique (surtout les plus vieux)
Lampes usagées en vente en friperie.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Qui n’a jamais rêvé de tomber sur un magnifique lustre, une lampe de banquier ou une applique murale classique? Les lampes sont des éléments de décoration relativement simples à changer, qui peuvent rapidement transformer l’ambiance d’une pièce.
Le petit hic : il faut toujours faire preuve de prudence quand il s’agit d’électricité, notamment en ce qui concerne la conformité des fils et des connexions. « On n’est jamais à l’abri d’un coup de cœur, mais si c’est une pièce vintage que vous voulez absolument, faites-la vérifier par un.e professionnel.le de l’électricité », recommande Isabelle Deschênes.
Plomberie (toilettes, lavabos, robinets)
On repassera pour l’achat d’une toilette usagée, mais la robinetterie de seconde main peut être un excellent choix, surtout lorsqu’elle apporte une touche vintage à votre salle de bain. Imaginez un magnifique lavabo ancien sur pied, en céramique : l’originalité que cela peut ajouter à votre décor est indéniable.
Mais encore une fois, la vigilance est de mise au moment de l’achat. « Certaines fissures peuvent ne pas être visibles à l’œil nu, mais causer d’importants problèmes d’infiltration d’eau. Et ceux-là, vous allez vite les remarquer! », précise avec humour la designer d’intérieur.
Tapis et carpettes
J'ai récemment développé une passion pour les tapis. J'ai même eu l’audace d’en placer un sous ma table de salle à manger, et c’est de loin la meilleure décision que j’aie prise en matière de décoration. Je te laisse imaginer la touche d’élégance que cela ajoute à la pièce.
Cependant, cette fausse impression de luxe peut s’avérer coûteuse : le prix des tapis et des carpettes peut parfois être exorbitant. Plusieurs ressourceries proposent une sélection fort intéressante de ces articles tendance, mais la vigilance reste de mise en raison des risques déjà mentionnés plus haut : l'hygiène.
La designer d’intérieur expérimentée demeure toutefois assez optimiste :
« Dans certains cas, si un lavage professionnel peut être effectué ou s’il s’agit, par exemple, d’une carpette de très grande qualité comme un tapis persan, la restauration peut sans aucun doute en valoir la peine. »
Stores (horizontaux, toiles solaires, toiles opaques…)
Non, mais quel achat plate et dispendieux! Il peut donc être tentant de fouiller les friperies à la recherche de trouvailles à petit prix. Les stores et les toiles coûtent cher, car ils doivent souvent être conçus sur mesure par des spécialistes minutieux, capables d’habiller parfaitement tes fenêtres.
Isabelle Deschênes nous met cependant en garde contre cette tentation d’acheter ces articles de seconde main. « Un store doit généralement être installé à l’intérieur d’un cadre de fenêtre avec un jeu d’environ 1/8 de pouce de chaque côté. Inutile de préciser qu’il faut une chance inouïe pour tomber sur un store qui aura EXACTEMENT les bonnes dimensions pour s’ajuster à votre cadre de fenêtre ! », souligne-t-elle.
Matelas et sommiers
Le sommeil est primordial, et le matelas est sans doute l’un des achats les plus importants que l’on fera dans une vie. Même si l’envie de sauver quelques sous, et de poser un geste pour la planète en optant pour du seconde main peut être forte, certains articles devraient absolument être achetés neufs, à moins de connaître très bien la personne qui les a utilisés auparavant.
Les matelas et sommiers figurent au top de la liste des objets à éviter en friperie, même s’ils semblent en bon état ou sont encore emballés. Isabelle Deschênes souligne qu’au-delà des risques d’acariens, de punaises de lit, de bactéries ou d’odeurs persistantes, la qualité du soutien peut être altérée, un aspect qui n’est pas toujours visible à l’œil nu ou au toucher.
À propos de notre experte
Rue Saint-Léon — Design et Art de vivre est d’abord un studio de design d’intérieur fondé par Isabelle, créatrice de Kabane Design. Depuis 2009, elle transforme des maisons en espaces uniques, chaleureux et fonctionnels, pensés pour refléter la personnalité de leurs habitant.e.s. La boutique Rue Saint-Léon, quant à elle, complète cette vision en proposant des objets artisanaux choisis pour leur authenticité et leur beauté, venant enrichir l’art de vivre au quotidien.
Cet entretien a été édité et condensé afin de le rendre plus clair.
- Je suis une experte/accro des friperies et voici mon top 3 sur la Rive-Nord de Montréal ›
- Je suis allée dans une friperie où tout est 1$ (ou presque) et voici ... ›
- Cette friperie de la Rive-Nord vend des vêtements entre 0,50$ et 2$ : voici mes trouvailles ›
- 90 % de mes vêtements viennent de friperies et voici 6 secrets de « pro du thrift » ›
- Je magasine en friperies depuis 15 ans et voici 9 items que je n’achèterais jamais ›