Ton enfant pourrait rejoindre les Canadiens sur la glace du Centre Bell pendant que tu assistes au match
Inscris un.e jeune fan de hockey pour courir la chance de gagner un maillot de capitaine, 4 billets et une place à la cérémonie d'ouverture.
Tout enfant qui a déjà lacé ses patins pour un entraînement de hockey s'est imaginé aux côtés des Canadiens de Montréal au Centre Bell avant la mise au jeu.
Ce rêve est sur le point de devenir réalité pour quelques chanceux.euses. Le concours des Mini-Capitaines présenté par IGA offre à deux enfants, âgé.e.s de 5 à 12 ans, la chance de participer à la cérémonie d'ouverture d'un match à domicile des Canadiens. Ils accueilleront les joueurs sur la glace et se tiendront aux côtés de l'équipe pendant l'hymne national.
Le prix va bien au-delà de quelques minutes passées sur la glace. Chaque gagnant.e recevra également son propre chandail de capitaine ainsi que quatre billets pour que toute la famille puisse assister au match.
Et comme le concours des Mini-Capitaines se déroule lors de chaque match à domicile des Canadiens cette saison, les chances d'être sélectionné.e sont nombreuses. Les parents peuvent inscrire leur jeune fan de hockey en ligne, et deux Mini-Capitaines par match auront l'occasion d'endosser ce rôle.
Si ton enfant connaît la composition de l'équipe par cœur et ne rate jamais un match à la télévision, c'est sa chance de vivre une expérience inoubliable.