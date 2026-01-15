Tu ne connaissais pas Jus Booster? La chaîne ouvre deux nouvelles adresses à Montréal
Voici pourquoi cette bannière canadienne séduit avec ses smoothies et bols santé.
Avec la nouvelle année déjà bien entamée, c’est le moment parfait pour passer de la parole aux actes et donner un vrai coup de pouce à ton énergie et ton bien-être. Que tu veuilles te remettre en forme, manger plus santé ou découvrir de nouvelles saveurs, le petit boost adéquat peut faire toute la différence pour atteindre tes objectifs.
Bonne nouvelle pour les Montréalais.es : Jus Booster a deux nouveaux magasins dans la région métropolitaine! Passe faire un tour au Centre Eaton, en plein cœur du centre-ville, ou au CF Fairview Pointe-Claire le samedi 24 janvier. En plus de découvrir leurs spécialités préparées avec des ingrédients frais et naturels, tu pourras profiter de leur offre 2 pour 1 toute la journée pour souligner l’ouverture.
Jus Booster propose une foule d’options savoureuses et équilibrées pour te donner l’énergie dont tu as besoin, jour après jour. Fondée par Dale Wishewan, la chaîne veut rendre les repas rapides plus santé pour les gens actif.ve.s.
Jus Booster : Offre 2 pour 1 Gracieuseté de Jus Booster
Avec ses smoothies débordants de vitamines, ses jus fraîchement pressés, ses Booster Mix’rs bien frais, sans oublier ses bols et casse-croûtes nutritifs à emporter, tu n’as pas à choisir entre bouger et bien manger : tu peux avoir les deux, sans compromis.
Avec plus de 470 succursales partout au Canada, Jus Booster prend soin de ton bedon d’un océan à l’autre.
Grande ouverture de deux nouveaux magasins Jus Booster
Quand : Samedi le 24 janvier 2026
Adresse : Centre Eaton (705, rue Sainte-Catherine O., Montréal) ou CF Fairview (Pointe-Claire - 6815, route Transcanadienne, Pointe Claire)
Pourquoi tu dois y aller : Pour déguster des spécialités nourrissantes et pleines de saveur faites avec des ingrédients frais et naturels, profiter de leur offre 2 pour 1 toute la journée, et même recevoir un cadeau gratuit si tu fais partie des 50 premières personnes sur place.
Si l’idée d’ouvrir une franchise Jus Booster t'intéresse, c’est par ici.