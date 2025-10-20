Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Advertisement Content

Construis l’avenir du transport collectif avec Nova Bus

Assembleur.se recherché.és quart de soir 28.32$/h et plus!

Une équipe soudée chez Nova Bus

Une équipe soudée chez Nova Bus

Gracieuseté de Nova Bus
Rédactrice pigiste, Studio

Chez Nova Bus, une entreprise du groupe Volvo, tu participes chaque jour à bâtir des autobus urbains qui circulent partout au Canada – du châssis à la peinture finale.

Filiale du groupe Volvo opérée ici même au Québec, Nova Bus se démarque non seulement comme un leader nord-américain en fabrication d’autobus durables, mais aussi comme employeur de choix. Plus de 1 500 employé.e.s travaillent dans ses usines de Saint-Eustache et Saint-François-du-Lac (Québec), et la compagnie continue de grandir.

Gracieuseté de Nova Bus

Pourquoi Nova Bus?

Parce que nous sommes un leader canadien pour la fabrication des autobus urbains…

Parce que tu mérites de faire partie des meilleurs et de construire un produit dont tu seras fier…

Parce qu’en tant qu'assembleur.se, tu contribueras directement à la fabrication d’autobus électriques qui transforment le transport collectif. C’est une occasion concrète de participer à un projet d’avenir qui rend les villes plus vertes, améliore la qualité de vie des collectivités d’ici et protège notre environnement…

Et parce que nous offrons un salaire de départ compétitif (28,03 $/h) avec prime (1.80$/h) pour le quart de soir, l’entreprise offre des avantages exceptionnels, incluant des assurances collectives entièrement payées par la compagnie et un régime de retraite généreux. À l’embauche, tu bénéficieras d’une formation et d’un accompagnement qui t’aidera à progresser et te perfectionner dans un environnement sécuritaire.

Ce que vous ferez?

  • Assembler chaque pièce avec précision pour construire des autobus innovants, fièrement conçus ici même au Québec.
  • Contribuer directement à transformer le transport public pour les concitoyens.

Joins-toi à l’équipe Nova Bus. Deviens assembleur.se. Deviens essentiel.le. Embarque dans le bus!

Curieux.se d’en savoir plus? Va faire un tour sur le site Web de Nova Bus pour découvrir les postes disponibles et voir comment tu pourrais faire partie de l’équipe!

