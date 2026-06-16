Ce pop-up café sur le Plateau-Mont-Royal propose quatre jours d'activités et de cafés glacés
Trouvailles vintages, DJ sets, balado en direct, ateliers créatifs et surprises sont au programme.
Pour bien des Québécois.e.s, impossible de commencer la journée sans prendre quelques minutes pour savourer une bonne dose de café.
Pour ajouter une touche d’inspiration à ta pause café quotidienne, Nespresso t’invite à découvrir Le Studio Café, un pop-up éphémère qui aura lieu du 18 au 21 juin à Montréal.
Situé sur le boulevard Saint-Laurent, le Studio Café par Nespresso prendra des allures de club social pendant quatre jours avec une programmation et un espace qui promet de transformer la traditionnelle pause café en véritable moment d’inspiration et d’exploration.
Le Studio Café sera ouvert le jeudi 18 juin de 14 h à 19 h, ainsi que du vendredi 19 au dimanche 21 juin de 9 h à 19 h.
Pour l’occasion, Nespresso proposera également une expérience immersive invitant à réimaginer son propre coin café à la maison. Mettant en scène une sélection de mobilier et d’accessoires vintage soigneusement choisis par le curateur montréalais Le Centerpiece, l’espace offrira différentes sources d’inspiration, mettant en valeur les machines et accessoires Nespresso.
Et ce n’est pas tout : tu pourras déguster gratuitement des cafés estivaux en édition limitée sous forme de boissons glacées rafraîchissantes.
Prends le temps de ralentir un peu et de savourer pleinement ton café lors d'une démonstration florale par BYROSE, d'un enregistrement en direct du balado La Vie Sociale, d'un atelier de crochet avec LOOSENDS ou encore d'une pause lecture avec Sarah-Maude Beauchesne.
Les plus actif.ve.s pourront participer à une course matinale guidée par Elody Petit ou profiter des DJ sets de San Farafina et Mike Clay.
Recettes de café glacé Nespresso au bord de la piscine.Nespresso | Courtoisie
Pour couronner le tout, les 50 premier.ère.s visiteur.euse.s de chaque journée repartiront avec une tasse à café glacé gratuite.
Entre les cafés glacés exclusifs Nespresso, la programmation inspirante et les coins café imaginés en collaboration avec Le Centerpiece, c'est l'occasion idéale de plonger dans l'univers de Nespresso et de vivre pleinement l'expérience le temps d'une pause café hors de l'ordinaire.
Le Studio Café présenté par Nespresso
Le Studio Café par Nespresso à Montréal.Nespresso | Courtoisie
Quand : Le jeudi 18 juin de 14h à 19h, et du vendredi 19 juin au dimanche 21 juin de 9h à 19h.
Adresse : 3455, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Entre les créations de cafés glacés, les coins café inspirants, les DJ sets, les ateliers créatifs et les cadeaux offerts aux premiers visiteurs, ce pop-up de quatre jours propose une foule d’activités inspirantes qui donnent envie de prolonger sa pause café.
Pour découvrir la programmation complète et obtenir plus d’informations, visite le site Web de Nespresso.