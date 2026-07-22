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Cette mini-série gourmande avec Alexis Fortin remet un célèbre picto en question

Le mystère du fromage suisse qui représente les Fromages d'ici.

Emballages de fromages de l'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac exposés dans un comptoir réfrigéré. Droite: Panneau indiquant la Fromagerie Champ à la Meule.

Fromages de l'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Droite: Direction Fromagerie Champ à la Meule.

Fromages d'ici | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

Au Québec, le fromage, c'est du sérieux. Les vrai.e.s foodies te le diront : il mériterait presque son propre groupe alimentaire.

Entre le cheddar d'ici, le Saint-Paulin d'ici, le camembert d'ici et toutes les autres variétés créées par des artisan.e.s fromager.ère.s d'un bout à l'autre de la province, les personnes en quête de nouvelles découvertes gourmandes trouveront toujours de quoi se régaler.

Mais si les Fromages d'ici sont si emblématiques des terroirs québécois, pourquoi est-ce un fromage suisse qui les représente sur les panneaux routiers de la province? C'est la question que s'est posée l'humoriste Alexis Fortin en sillonnant les routes du Québec pour sa tournée.

Le plus surprenant? Les fromages suisses représentent à environ 3 % de la production fromagère québécoise. Curieux d'en savoir plus, Alexis Fortin s'est donné comme mission de retrouver le fromage emblématique illustré sur le célèbre panneau des fromageries et de découvrir s'il représente toujours bien la richesse de l'offre fromagère d'ici.

Tableau pr\u00e9sentant une s\u00e9lection de fromages artisanaux. Sélection de fromages artisanaux.Fromages d'ici | Courtoisie

Pour y voir plus clair, il a troqué sa casquette d'humoriste contre celle d'enquêteur et est parti à la rencontre de fromager.ère.s aux quatre coins du Québec. Tu pourras suivre son aventure dans une mini-série de huit épisodes diffusée sur TikTok et Instagram.

Au fil de ses rencontres, Alexis Fortin fait une foule de découvertes, tant gourmandes qu'inattendues. Il apprend notamment que le célèbre pictogramme des fromageries célèbre son 20e anniversaire cette année… et qu'il est peut-être temps de lui donner un petit vent de fraîcheur.

Et si les découvertes gourmandes d'Alexis Fortin t'ouvrent l'appétit, profites-en pour faire un arrêt dans une fromagerie locale lors de ton prochain passage dans l'une des régions du Québec. Après tout, il n'y a pas de meilleure façon de découvrir une région que de goûter les saveurs de son terroir.

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