Les Canadiens répandent la positivité avec des chansons personnalisées sur Radio Optimism LG
Transforme la musique en positivité et contribue à débloquer un don de 25 000 $ à la Fondation MLSE, qui soutient les jeunes de la région.
Ce n'est pas un secret : la bonne chanson peut complètement changer ton humeur, que ce soit en mettant ton morceau préféré à fond pour regagner le sourire ou en choisissant une playlist douce pour relaxer. La musique ne fait pas que donner le ton, elle peut aussi aider les gens à se sentir mieux.
En effet, selon le Dr Frank A. Russo, spécialiste en neurosciences cognitives et directeur du laboratoire SMART (Science of Music, Auditory Research and Technology), « [...] les enquêtes ont systématiquement montré que la musique est l'une des stratégies non médicamenteuses les plus courantes pour gérer l'humeur.1 La musique nous aide à nous sentir mieux, ensemble. »
C'est sur cette magie que mise LG avec Radio Optimism, un nouvel outil musical alimenté par l'IA qui permet aux Canadien.ne.s de créer et de partager des chansons personnalisées.
L'idée est simple, mais puissante : tu peux créer et envoyer une chanson à une personne qui t'est chère et répandre l'optimisme à travers la musique. Chaque fois que tu partages une chanson en utilisant les mots-clics #RadioOptimism #LifesGood (la vie est belle) et #OptimismWins (l'optimisme gagne), tu contribues à faire progresser le compteur d'optimisme LG et à générer des dons à la Fondation MLSE pouvant atteindre 25 000 $.
Pourquoi la musique provoque-t-elle le bien-être?
Selon Dr Russo, « la musique n'est pas seulement un fond sonore, c'est l'un des outils émotionnels les plus puissants dont nous disposons [...] Chanter ou écouter ensemble peut synchroniser le rythme cardiaque et même l'activité cérébrale, favorisant ainsi l'empathie et la confiance ».
La science le confirme : la musique peut réduire les hormones du stress comme le cortisol, augmenter les hormones de liaison comme l'ocytocine et activer les mêmes circuits de récompense cérébraux que la nourriture et les relations sociales.2 En gros, la musique est un stimulant naturel de la bonne humeur.
De plus, un tiers des Canadien.ne.s estiment que partager leurs sentiments à travers des contenus émotionnels, comme la musique, est l'un des moyens les plus efficaces pour établir des liens profonds et répandre l'optimisme.3
Voici comment tu peux t'engager
Grâce à la puissance de l'IA, Radio Optimism te permet de créer et de partager une chanson personnalisée, facilitant ainsi les liens entre les gens à travers la musique. Il suffit de quelques clics pour compléter et publier ta composition.
Comment participer :
- Crée une chanson personnalisée avec Radio Optimism sur LG.ca et partage-la avec quelqu'un à qui tu aimerais remonter le moral.
- Partage ta chanson en utilisant les mots-clics #RadioOptimism, #LifesGood (la vie est belle) et #OptimismWins (l'optimisme gagne) pour contribuer au compteur.
- Publie sur les réseaux sociaux un message expliquant comment la musique alimente ton optimisme, et n'oublie pas que chaque publication compte pour atteindre l'objectif de 25 000 $ en dons au profit de la Fondation MLSE.
Quels sont les bénéfices?
Tout cet optimisme n'est pas seulement une question de répandre de bonnes vibrations. Il contribue à faire la différence. La Fondation MLSE aide les jeunes confrontés à des obstacles à s'épanouir grâce à des programmes gratuits qui favorisent la santé physique, le bien-être mental, l'éducation et la préparation à la carrière.
Le programme de danse MLSE LaunchPad se démarque particulièrement. Grâce au mentorat de la North Side Crew des Raptors de Toronto, cette initiative aide les jeunes filles à créer des liens, à renforcer leur confiance en elles et à exprimer leur créativité par le mouvement et la musique.
Alors, la prochaine fois que tu seras plongé.e dans ta playlist préférée, rappelle-toi que l'optimisme est contagieux. Avec Radio Optimism de LG, tu pourras égayer la journée de quelqu'un tout en contribuant à alimenter un don à des programmes destinés aux jeunes et en diffusant le message « Life's Good ».
Visite LG.ca pour créer ta chanson et suivre le compteur d'optimisme qui diffuse la positivité.