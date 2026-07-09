Tu peux adopter sans frais un animal dans les refuges Proanima jusqu'au 19 juillet
L'été est la période où le plus d'animaux sont abandonnés, et chaque adoption fait une réelle différence.
À la recherche d'un nouvel animal de compagnie? Tu pourrais bien le trouver dans un des refuges de Proanima. Ce réseau de centres de services animaliers accueille des animaux abandonnés qui n'attendent qu'une chose : trouver un foyer rempli d'amour.
Pour t'aider à trouver le.a compagnon.e à quatre pattes idéal.e, Proanima offre exceptionnellement les frais d'adoption dans le cadre d'une grande campagne d'adoption qui a présentement lieu jusqu'au dimanche 19 juillet.
Même sans les frais d'adoption, Proanima te propose le même service : tous les chiens et les chats proposés à l'adoption sont vaccinés, stérilisés et portent une micropuce.
L'été est malheureusement une période où les abandons sont plus nombreux, et Proanima accueille près de 50 animaux chaque jour. En adoptant, tu offres une deuxième chance à un animal qui en a besoin tout en libérant une place pour en accueillir un autre.
Tu peux visiter leur site Internet pour découvrir quelques-uns des animaux qui cherchent une famille. Tu peux aussi te présenter directement au refuge le plus près de chez toi pour entamer le processus d'adoption.
Les demandes sont traitées selon le principe du.de la premier.ère arrivé.e, premier.ère servi.e.1
Découvrez le refuge Proanima et rencontrez votre futur compagnon.Proanima | Courtoisie
Pour s'assurer que chaque animal trouve la bonne famille, les candidatures sont évaluées avec soin selon des critères essentiels pour favoriser un vrai attachement et un lien durable.
Si tu le souhaites, tu peux également faire un don volontaire au moment de l'adoption afin de soutenir la mission de Proanima et d'aider encore plus d'animaux à trouver un foyer.
1 Chats et exotiques seulement. Un formulaire doit être rempli pour l’adoption des chiens.
Adoption sans frais dans les refuges Proanima
Un chien à l’adoption attend sa famille pour la vie chez Proanima.Proanima | Courtoisie
Quand : Jusqu'au dimanche 19 juillet.
Adresses :
- 9350, boulevard Pie-IX, Montréal, QC
- 1470, rue de Coulomb, Boucherville, QC
- 1160, rue Pierre-Caisse, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour rencontrer ton futur compagnon à quatre pattes et lui offrir le foyer chaleureux qu'il mérite.