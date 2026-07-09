Advertisement Content

Tu peux adopter sans frais un animal dans les refuges Proanima jusqu'au 19 juillet

L'été est la période où le plus d'animaux sont abandonnés, et chaque adoption fait une réelle différence.

Un chat brun à poil long se repose confortablement sur un canapé, tandis qu’un jeune chien beige et noir portant un collier rouge est couché au sol, souriant devant la caméra. Les deux animaux sont disponibles à l’adoption chez Proanima.

Un chat et un chien adoptables attendent de rencontrer leur famille pour la vie chez Proanima.

Proanima | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

À la recherche d'un nouvel animal de compagnie? Tu pourrais bien le trouver dans un des refuges de Proanima. Ce réseau de centres de services animaliers accueille des animaux abandonnés qui n'attendent qu'une chose : trouver un foyer rempli d'amour.

Pour t'aider à trouver le.a compagnon.e à quatre pattes idéal.e, Proanima offre exceptionnellement les frais d'adoption dans le cadre d'une grande campagne d'adoption qui a présentement lieu jusqu'au dimanche 19 juillet.

Même sans les frais d'adoption, Proanima te propose le même service : tous les chiens et les chats proposés à l'adoption sont vaccinés, stérilisés et portent une micropuce.

L'été est malheureusement une période où les abandons sont plus nombreux, et Proanima accueille près de 50 animaux chaque jour. En adoptant, tu offres une deuxième chance à un animal qui en a besoin tout en libérant une place pour en accueillir un autre.

Tu peux visiter leur site Internet pour découvrir quelques-uns des animaux qui cherchent une famille. Tu peux aussi te présenter directement au refuge le plus près de chez toi pour entamer le processus d'adoption.

Les demandes sont traitées selon le principe du.de la premier.ère arrivé.e, premier.ère servi.e.1

L\u2019aire d\u2019accueil du refuge Proanima pr\u00e9sente un espace lumineux avec de grandes illustrations de chiens et de chats, o\u00f9 les visiteurs peuvent entreprendre les d\u00e9marches d\u2019adoption. Découvrez le refuge Proanima et rencontrez votre futur compagnon.Proanima | Courtoisie

Pour s'assurer que chaque animal trouve la bonne famille, les candidatures sont évaluées avec soin selon des critères essentiels pour favoriser un vrai attachement et un lien durable.

Si tu le souhaites, tu peux également faire un don volontaire au moment de l'adoption afin de soutenir la mission de Proanima et d'aider encore plus d'animaux à trouver un foyer.

1 Chats et exotiques seulement. Un formulaire doit être rempli pour l’adoption des chiens.

Adoption sans frais dans les refuges Proanima

Un jeune chien bring\u00e9 portant un collier bleu est assis devant une cl\u00f4ture verte au refuge Proanima, attendant de trouver une famille adoptive. Un chien à l’adoption attend sa famille pour la vie chez Proanima.Proanima | Courtoisie

Quand : Jusqu'au dimanche 19 juillet.

Adresses :

  • 9350, boulevard Pie-IX, Montréal, QC
  • 1470, rue de Coulomb, Boucherville, QC
  • 1160, rue Pierre-Caisse, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour rencontrer ton futur compagnon à quatre pattes et lui offrir le foyer chaleureux qu'il mérite.

Site Internet de Proanima

QuébecLifestyleCanada

11 activités entre 0 $ et 35 $ pour un long week-end de Pâques vraiment fun à Montréal

Tu peux t'amuser, peu importe ton budget!

7 activités entre 0 $ et 5 $ pour profiter de ton week-end à Montréal sans te ruiner

Oui, on te dit comment manger des pâtes gratuitement!

Rage du raton laveur : 34 nouvelles villes à risque au Québec et voici lesquelles

Le nombre de cas explose, et ça se rapproche de Montréal et du Centre-du-Québec. 😲

11 activités GRATUITES à Montréal pour ta « bucket list » de juillet

Party, cinéma, spectacles et bien plus!

Recours collectif des cartes de crédit prépayées: Dernière chance de réclamer jusqu'à 100$

C'est AUJOURD'HUI ou jamais si tu veux ta part du 5,5 millions de dollars! 💸

Recours collectif contre Keurig : date limite AUJOURD'HUI pour réclamer jusqu'à 75 $

C'est ta dernière chance de demander ta part du butin. 👀💸

Hydro-Québec donne des thermostats intelligents GRATUITS et voici quoi faire

Tous les moyens sont bons pour économiser sur ton « bill » d'électricité! 🥴

7 avertissements de voyage à connaître avant de partir aux États-Unis cet été

Nouvelles règles, nouveaux frais, nouveaux risques : voici ce qui t'attend à la douane. 😳

Bell, Rogers, Vidéotron : Un fournisseur internet écrase carrément les autres au Canada

As-tu VRAIMENT l'internet le plus rapide au pays? 👀

La nouvelle épicerie Liquidation Marie de Saint-Jérôme sera la plus grande au Québec

Un déménagement TRÈS attendu! 👀🔥

Tu peux pédaler sur des rails en nature et au bord de l'eau dans un décor WOW au Québec

C'est la « date » parfaite!

Voici maintenant le criminel le plus recherché au Canada après l’arrestation d'All Boivin

Un fugitif accusé de meurtre dans la mire des autorités partout au pays. 👀

15 des meilleures trouvailles estivales à petit prix dénichées chez Tigre Géant ce mois-ci

ALLÔ les coussins coquillages. 😍🐚🪸