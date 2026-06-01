Ces ateliers gratuits ont aidé 2 entrepreneurs du Québec à se lancer : voici comment
Les participant.e.s peuvent gagner 10 000 $.
Tu as une idée d'entreprise, mais tu ne sais pas par où commencer pour réaliser ton projet? Ou tu viens d'ouvrir un commerce et tu as besoin de conseils afin de mieux cibler tes efforts? La série d'ateliers Cap sur mes affaires pourrait bien être le tremplin que tu cherchais pour plonger dans le monde du business sans faire un « flat ».
La série Cap sur mes affaires est offerte par Futurpreneur au nom de la Fondation Futurpreneur et de la Fondation RBC. Ce programme gratuit assiste les entrepreneur.e.s en leur donnant les outils nécessaires pour transformer leur concept en plan concret et réalisable.
Ceux et celles qui complètent la formation peuvent soumettre leur plan d'affaires et un état des flux de trésorerie pour une chance de recevoir l’un des huit prix Cap sur ma nouvelle entreprise RBC, d'une valeur de 10 000 $.
Cap sur mes affaires se divise en trois volets offerts chaque mois, principalement en ligne, avec des éditions en personne à l’occasion. Voici comment ça fonctionne :
Cap sur mon idée d'entreprise
Ce premier atelier permet d'affiner ton concept pour t'assurer qu'il est pertinent. Il t'aide aussi à fixer des objectifs réalisables pour développer ton commerce de façon durable.
Oussama EsslimaniFuturpreneur | Courtoisie
Cet entretien a été édité et condensé afin de le rendre plus clair.
« Cet atelier m'a permis de valider mon concept et de mieux comprendre mon marché cible, » partage Oussama Esslimani, propriétaire du café Argan à Drummondville. « J'ai pu affiner mon idée et m'assurer qu'elle répond à un besoin réel. L'impact principal a été de transformer une intuition en projet structuré et crédible. »
Cette étape n'est pas obligatoire pour te qualifier au prix RBC, mais elle reste tout de même une opportunité d'établir une fondation solide et stable pour ton entreprise.
Cap sur mon plan d'affaires
Ce volet te montre comment rédiger les quatre principales sections du plan d'affaires à toute épreuve : le profil de l'entreprise, les activités de marketing, l'étude de marché et le fonctionnement. Ce sont ces piliers qui permettront à ton entreprise d'opérer de façon efficace et d'identifier les priorités dans tes activités quotidiennes.
« La plus grande surprise pour moi était de voir à quel point il faut faire des recherches approfondies pour étudier son marché et valider la pertinence de notre offre, » explique Myriam Kamako, cofondatrice de Vertueuse, une entreprise spécialisée en santé capillaire avec une expertise pour les textures bouclées.
Myriam KamakoMyriam Kamako | Courtoisie
« Même si cela peut sembler laborieux, c'était tellement pertinent car parfois on est tellement emballés par notre idée qu'on oublie combien il est important de valider le marché. »
Cap sur mon flux de trésorerie
Cette séance t'initie à l'art de la gestion financière. Tu y apprendras à remplir les sections portant sur les coûts de démarrage et le flux de trésorerie du plan d'affaires, à établir des prévisions de ventes réalistes et à élaborer le budget de ton premier mois.
« Au début, c'était un aspect plus difficile, mais aussi le plus important, » confie Esslimani. « J'ai appris à comprendre la réalité financière d'un projet : combien coûte réellement un produit, combien de clients sont nécessaires pour être rentable, et comment gérer les dépenses. »
D'après le restaurateur, ce volet lui a permis de comprendre concrètement la viabilité financière de son projet.
Comme tu peux le voir, Cap sur mes affaires t'accompagne à chaque étape pour élaborer un plan d'affaires structuré et pratique.
Après avoir complété les volets Cap sur mon plan d'affaires et Cap sur mon flux de trésorerie, tu peux également soumettre ton projet d'entreprise pour une chance de remporter l’un des huit prix Cap sur ma nouvelle entreprise RBC d'une valeur de 10 000 $.
« Il est inspirant de voir de jeunes Canadien.ne.s entamer leur parcours entrepreneurial et contribuer à l’économie locale, » dit Gayle Corcoran, Directrice principale, Impact social, RBC.
« Chez RBC, nous croyons qu’il est essentiel de donner à la prochaine génération les moyens de bâtir un avenir prospère, car lorsque les jeunes entrepreneur.e.s réussissent, le Canada réussit aussi. C’est pourquoi nous sommes fiers de collaborer avec Futurpreneur pour aider de jeunes esprits ambitieux à transformer des idées prometteuses en entreprises durables. »
Myriam KamakoFuturpreneur | Courtoisie
« [...] Honnêtement, je n'avais pas de très grandes attentes, » partage Kamako, qui a elle-même remporté le prix en 2024. « Au-delà de l'argent, le fait de savoir que des personnes expertes ont cru en nous et notre projet, ça a été un boost phénoménal. Ça nous a permis de prendre confiance, de savoir que notre idée est vraiment valide. »
Depuis 1996, ce sont plus de 21 000 jeunes entrepreneur.e.s de partout au Canada que Futurpreneur a aidé à lancer leur petite entreprise.
En plus de programmes comme Cap sur mes affaires, l'organisme propose aussi d’autres initiatives pour entrepreneur.e.s, dont un accélérateur de croissance, ainsi que du mentorat et diverses options de financement, afin de les soutenir à chaque étape de leur parcours.
Pour en apprendre plus sur le programme Cap sur mes affaires et découvrir comment être admissible au prix Cap sur ma nouvelle entreprise RBC, visite le site Web de Futurpreneur, inscris-toi aux prochains ateliers et abonne-toi à leur page Facebook ou Instagram.