A&W célèbre les 50 ans de Rooty avec le Combo anniversaire Rooty

Considères-toi officiellement invité.e au festin!

Mascotte Rooty devant un restaurant A&W pour le 50e anniversaire. Droite: Burger, rondelles d’oignon et Root Beer du Combo anniversaire Rooty d’A&W.

Rooty fête ses 50 ans devant un restaurant A&W. Droite: Le Combo anniversaire de Rooty d'A&W avec burger, rondelles d'oignons et Root Beer.

A&W | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

Il y a de quoi célébrer chez A&W, qui t’invite à te joindre à la fête de la façon la plus savoureuse qui soit. Le restaurant souligne les 50 ans de Rooty, sa mascotte adorée, nommée en l’honneur de sa célèbre Root Beer.

Pour souligner l’occasion, A&W lance le Combo anniversaire de Rooty, qui met en vedette des grands classiques de son menu. Le repas comprend le légendaire Teen Burger™, accompagné de croustillantes rondelles d’oignon et, bien sûr, d’une Root Beer A&W bien froide.

Le tout est servi dans un emballage festif et offert avec un des cinq autocollants exclusifs à l’image de Rooty. Bonne chance pour mettre la main sur le Rooty doré, le plus rare (et le plus étincelant!) de la collection.

Ce combo réunit les favoris du public, et ce n’est pas pour rien que ces classiques ont conquis le cœur (et l’appétit) des Québécois.e.s. Avec du bœuf nourri à l’herbe parfaitement assaisonné, du vrai fromage cheddar 100 % canadien, du délicieux bacon, de la laitue croquante, des tranches d’oignon, de tomate et de cornichon et de la sauce Teen™, tu savoures la qualité des ingrédients dans chaque bouchée.

A&W | Courtoisie

Le Combo anniversaire de Rooty est désormais disponible en quantités limitées, lorsque vous commandez en restaurant, dans tous les A&W du pays. Après tout, 50 ans, ça se fête en grand! Viens t'offrir un festin et rejoint la fête avec un vrai bon burger.

