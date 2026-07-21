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Ces trois bols de Scores vont simplifier tes repas cet été

Savoure ces repas gourmands pour moins de 20 $ pendant qu'ils sont encore au menu.

Trois bols-repas garnis de poulet et de légumes frais. Droite: Personne dégustant un bol-repas au poulet et aux légumes frais.

Trois bols-repas colorés. Droite: Une personne savoure un bol-repas frais et généreux.

Scores | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

Avec le beau temps et toutes les activités qui remplissent ton horaire durant l'été, tu n'as probablement ni le temps ni l'envie de cuisiner trois repas par jour.

Pour te donner un répit sans faire de compromis sur le goût, les trois bols en édition limitée de Scores sont de retour pour te permettre de profiter pleinement de la belle saison sans passer des heures devant les fourneaux.

Du 21 juillet au 13 septembre, tu peux découvrir trois saveurs inspirées des cuisines du monde : Général Tao, Méditerranéen et Chili Thaï, servis sur un lit de riz blanc ou de quinoa.

À partir de 17,95 $, ces repas sont parfaits pour un lunch rapide, un souper après une journée bien remplie ou même un pique-nique improvisé avec tes personnes préférées. Bref, une façon simple de bien manger tout en profitant davantage de l'été.

Comme ces bols sont offerts pour une durée limitée, mieux vaut en profiter pendant qu'ils sont au menu. Et si tu les dégustes en succursale avec l'un des trois mocktails Montellier, tu courras aussi la chance de gagner un ensemble de cinéma maison extérieur. Visite le site Internet de Scores pour trouver le restaurant participant le plus près de chez toi et découvrir ces saveurs avant qu'elles disparaissent.

Les bols en édition limitée de Scores

Trois bols-repas color\u00e9s servis avec des boissons sur une table, pendant qu'une personne d\u00e9guste son repas. Des bols-repas frais.Scores | Courtoisie

Quand : Du mardi 21 juillet au dimanche 13 septembre

Adresse : Dans tous les restaurants Scores participants.

Pourquoi tu dois y aller : Pour découvrir les nouvelles saveurs de bols inspirées du monde pendant qu'elles sont encore au menu et profiter de délicieux repas équilibrés cet été.

Site Internet de Scores

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