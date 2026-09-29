Les Canadiens reconsidèrent leurs habitudes financières et voici pourquoi
Parce que la vie ne se limite pas à un horaire de 9 h à 17 h.
Entre le travail, la famille et toutes les petites tâches du quotidien, il n'est pas toujours facile de trouver le temps de s'occuper du reste. La vie ne cadre pas toujours parfaitement avec un horaire de 9 h à 17 h, et la gestion de tes assurances non plus.
Tu n'as que quelques minutes pendant la journée? Un peu de temps en soirée, une fois les enfants couchés? Ou est-ce la fin de semaine qui te convient mieux, parce que les jours de semaine sont tout simplement trop chargés?
Selon un sondage Léger réalisé pour Allstate Assurance, 51 % des Canadien.ne.s interrogé.e.s affirment que le meilleur moment pour prendre des décisions financières importantes se situe en dehors des heures d'ouverture traditionnelles. Ce résultat met en évidence le besoin d'avoir accès à des services d'assurance de façon plus flexible.
Peu importe le moment où tu as du temps, ton assurance devrait s'adapter à ta vie, et non l'inverse. Allstate Assurance comprend que ton temps est précieux, c'est pourquoi tu peux t'occuper de tes assurances au-delà de l'horaire traditionnel de 9 h à 17 h.
Une femme consulte son téléphone en ville.Roberto Hun | Pexels
Au cours de la dernière année, plus d'une personne sur cinq (21 %) a aussi indiqué avoir fait des recherches, complété une démarche ou souscrit une assurance en dehors de ces heures.
C'est pourquoi Allstate Assurance te propose différentes façons de magasiner, de souscrire et de gérer ton assurance selon tes besoins et ton horaire.
Avec monAllstate et son application mobile, tu peux gérer tes polices, mettre à jour tes renseignements de paiement et apporter des modifications à ton compte, au moment qui te convient le mieux.
Tu peux aussi obtenir une soumission d'assurance entièrement en ligne en quelques minutes. Et lorsque tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, tu peux communiquer avec l'un de leurs représentants.
Ce même sondage Léger révèle que parler à une personne compétente (55 %) et obtenir une explication claire des différentes options (54 %) arrivent en tête des éléments qui facilitent la souscription d'une assurance. Un tiers des répondants (33 %) accordent également de l'importance aux outils libre-service en ligne, tandis que 22 % mentionnent spécifiquement des heures de service prolongées.
Dans l'ensemble, ces résultats suggèrent que la flexibilité consiste moins à choisir entre les outils numériques et l'accompagnement humain qu'à pouvoir accéder aux deux.
Deux personnes travaillent ensemble sur leur ordinateur.Ketut Subiyanto | Pexels
Que tu souhaites obtenir des conseils ou souscrire une assurance, tu peux échanger avec un.e agent.e par téléphone ou en ligne jusqu'à 19 h les soirs de semaine et jusqu'à 17 h le samedi. Et en cas de situation urgente, l'équipe des réclamations d'Allstate Assurance reste accessible en tout temps.
Que tu préfères la simplicité des outils libre-service, l'accompagnement d'un.e représentant.e ou une combinaison des deux, Allstate Assurance te propose des services qui s'adaptent à ton quotidien, et non l'inverse.
Visite le site Web d'Allstate Assurance dès maintenant pour découvrir les différentes options qui s'offrent à toi.
Ce contenu est à titre informatif seulement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique, fiscal ou comptable.