La panne majeure qui touchait ChatGPT, X et d'autres sites Web est maintenant terminée
Tu peux maintenant vivre en paix.
Les milliers d'utilisateurs et d'utilisatrices de ChatGPT, du réseau social X et de nombreux autres sites Web en panne majeure depuis tôt mardi matin peuvent maintenant retourner à leurs occupations et utiliser leurs plateformes favorites. Le fournisseur de services de protection du trafic internet Cloudflare a remédié à la situation qui touchait des milliers de personnes.
Parmi les nombreux sites internet qui ont longuement été indisponibles, on retrouvait notamment ChatGPT d’OpenAI, le réseau social X, le site de montage photo Canva, le site Web du Réseau express métropolitain (REM) et même downdetector.ca, plateforme vers laquelle la population mondiale se tourne normalement pour signaler toute panne.
Cloudflare a annoncé sur son site Web à 10 h 45, heure de Montréal, avoir mis en place une solution pour mettre fin à la panne majeure mondiale.
« Nous croyons que l’incident est maintenant réglé. Nous poursuivons la surveillance des erreurs pour nous assurer que tous les services sont revenus à la normale », peut-on lire.
« Nous avons déployé un changement qui a rétabli les services du tableau de bord et nous travaillons encore à corriger l’impact général sur les services de l’application », ajoute-t-on.
L’entreprise a signalé être au courant des problèmes depuis 8 h mardi matin et enquêtait sur un problème qui impactait potentiellement plusieurs clientes et clients.