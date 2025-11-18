Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

La panne majeure qui touchait ChatGPT, X et d'autres sites Web est maintenant terminée

Tu peux maintenant vivre en paix.

ChatGPT

Plusieurs plateformes, dont ChatGPT et le réseau social X sont en panne.

Boarding1now | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Les milliers d'utilisateurs et d'utilisatrices de ChatGPT, du réseau social X et de nombreux autres sites Web en panne majeure depuis tôt mardi matin peuvent maintenant retourner à leurs occupations et utiliser leurs plateformes favorites. Le fournisseur de services de protection du trafic internet Cloudflare a remédié à la situation qui touchait des milliers de personnes.

À lire également : Une nouvelle pièce de 2 $ 100 % rétro a l'air tout droit sortie de « Stranger Things »

Parmi les nombreux sites internet qui ont longuement été indisponibles, on retrouvait notamment ChatGPT d’OpenAI, le réseau social X, le site de montage photo Canva, le site Web du Réseau express métropolitain (REM) et même downdetector.ca, plateforme vers laquelle la population mondiale se tourne normalement pour signaler toute panne.

Cloudflare a annoncé sur son site Web à 10 h 45, heure de Montréal, avoir mis en place une solution pour mettre fin à la panne majeure mondiale.

« Nous croyons que l’incident est maintenant réglé. Nous poursuivons la surveillance des erreurs pour nous assurer que tous les services sont revenus à la normale », peut-on lire.

« Nous avons déployé un changement qui a rétabli les services du tableau de bord et nous travaillons encore à corriger l’impact général sur les services de l’application », ajoute-t-on.

L’entreprise a signalé être au courant des problèmes depuis 8 h mardi matin et enquêtait sur un problème qui impactait potentiellement plusieurs clientes et clients.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec.

