Des créateurs de contenu beauté diversifiés et authentiques recherchés par Sephora Canada

C'est juste LE RÊVE!💄✨

Produits de Sephora Canada. Droite : Rym Nebbak, ambassadrice Sephora.

Sephora recherche des ambassadeurs pour l'Escouade Sephora Canada 2026 (La Sephora Squad).

@sephoracanada | Instagram, @rymnebbak | Instagram
Rédactrice en chef

Si tu tripes sur les produits de beauté et qu'être devant la caméra est totalement naturel pour toi, tu risques de vouloir lire ce qui suit. Sephora Canada relance son programme de créateurs et créatrices de beauté, la Sephora Squad (L'escouade Sephora Canada en français) pour une deuxième année consécutive, et les candidatures ouvrent bientôt.

À lire également : Ces 3 entrepôts/friperies à Montréal proposent des trouvailles avec jusqu’à 50% de rabais

Tu dois avoir vu Rym Nebbak, créatrice connue pour son authenticité (et sa beauté, notons-le) promouvoir plusieurs produits de beauté et assister à des événements qui font rêver au cours de la dernière année. Elle faisait partie de la toute première Sephora Squad, en 2025, comme neuf autres créateurs et créatrices. Eh bien, ils et elles passent le flambeau : est-ce maintenant ton tour?


Après le succès de la première édition, le populaire détaillant est à la recherche de dix nouveaux visages authentiques.

« Sephora Canada fait appel à des voix authentiques et passionnées qui incarnent l'appartenance et représentent diverses collectivités beauté partout au pays. [...] Chaque membre de l'escouade apportera un point de vue distinct, une approche créative et un lien avec son public, reflétant collectivement la diversité, l'individualité et les valeurs qui définissent Sephora Canada. »

Les candidatures seront ouvertes dès le 19 janvier 2026. Si tu es un.e créateur.trice de contenu passionné.e par la beauté sur Instagram, TikTok ou YouTube, et que tu adores découvrir de nouveaux produits et chouchouter ta peau et tes cheveux, c'est ta chance de faire partie de cette expérience de rêve.

Ce qui s'en vient pour les membres sélectionné.e.s :

  • Des occasions de contenu exclusives
  • Des collaborations avec des marques de beauté prestigieuses
  • Du mentorat personnalisé
  • Des événements de réseautage
  • Une exposition aux marques, fondateur.trice.s et produits les plus convoités de l'industrie

« La réaction à la première année d'existence de l'escouade Sephora Canada a renforcé ce que nous savions déjà : le Canada abrite une collectivité de personnes créatrices talentueuses et diversifiées », affirme Allison Litzinger, vice-présidente principale, Marketing chez Sephora Canada.

L'escouade Sephora Canada accueille les adeptes de beauté de tout milieu, parcours et origine. Bien que l'expérience en contenu beauté soit obligatoire, les créateur.trice.s ayant des intérêts connexes dans des domaines comme le style de vie, la mode et le bien-être sont également encouragé.e.s à postuler.

Pour être admissible, tu dois avoir au moins 18 ans et résider au Canada.

Pour en savoir plus sur l'escouade Sephora Canada et le processus de candidature, tu peux visiter le site sephorasquad.ca. La nouvelle cohorte sera dévoilée au printemps 2026.

sephoracréateurs de contenuinfluenceurs
QuébecLifestyleCanada
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Liquidation Marie ouvre 2 nouveaux locaux, dont le plus grand au Québec - Voici quoi savoir

Un entrepôt de liquidation? Oui svp!

Voici les 16 personnalités qui participent à Big Brother Célébrités 6

Ça va jouer fort cette année! 🫣👀

Tu peux faire du karting d'hiver sur une piste de 1,4 km à 25 min de Québec

Ton hiver s'annonce plein de fun!

9 bons restaurants que les vrais Montréalais adorent et que les touristes ignorent

Sors ta « bucket list »!

Méchant Changement est de retour en 2026 avec un nouvel animateur et tu peux t'inscrire

« J′en ai assez de cet affreux décor. Il faut l'avouer, c′est un méchant cauchemar! »

Nav Canada embauche des contrôleurs aériens sans expérience + sec.5 pour jusqu'à 201 407$/an

Et la formation est payée!

Le condo à vendre le plus cher à Montréal est dans un gratte-ciel et la vue est WOW (PHOTOS)

Tu vas vouloir changer de carrière pour y déménager! 🤤

Voici le salaire qu’il te faut pour te permettre une maison à Québec en 2026

Les prix de l’immobilier continuent de grimper dans la capitale.

Tu peux dévaler deux pistes de luge à 1h15 de Québec avec une option ultra rapide

Que ce soit pour la vue ou la vitesse, tu ne seras pas déçu!

L'épicerie à rabais Liquidation Marie ouvre une première succursale en Estrie - Voici quand

La 3e ouverture prévue pour 2026!