Des créateurs de contenu beauté diversifiés et authentiques recherchés par Sephora Canada
C'est juste LE RÊVE!💄✨
Si tu tripes sur les produits de beauté et qu'être devant la caméra est totalement naturel pour toi, tu risques de vouloir lire ce qui suit. Sephora Canada relance son programme de créateurs et créatrices de beauté, la Sephora Squad (L'escouade Sephora Canada en français) pour une deuxième année consécutive, et les candidatures ouvrent bientôt.
Tu dois avoir vu Rym Nebbak, créatrice connue pour son authenticité (et sa beauté, notons-le) promouvoir plusieurs produits de beauté et assister à des événements qui font rêver au cours de la dernière année. Elle faisait partie de la toute première Sephora Squad, en 2025, comme neuf autres créateurs et créatrices. Eh bien, ils et elles passent le flambeau : est-ce maintenant ton tour?
Après le succès de la première édition, le populaire détaillant est à la recherche de dix nouveaux visages authentiques.
« Sephora Canada fait appel à des voix authentiques et passionnées qui incarnent l'appartenance et représentent diverses collectivités beauté partout au pays. [...] Chaque membre de l'escouade apportera un point de vue distinct, une approche créative et un lien avec son public, reflétant collectivement la diversité, l'individualité et les valeurs qui définissent Sephora Canada. »
Les candidatures seront ouvertes dès le 19 janvier 2026. Si tu es un.e créateur.trice de contenu passionné.e par la beauté sur Instagram, TikTok ou YouTube, et que tu adores découvrir de nouveaux produits et chouchouter ta peau et tes cheveux, c'est ta chance de faire partie de cette expérience de rêve.
Ce qui s'en vient pour les membres sélectionné.e.s :
- Des occasions de contenu exclusives
- Des collaborations avec des marques de beauté prestigieuses
- Du mentorat personnalisé
- Des événements de réseautage
- Une exposition aux marques, fondateur.trice.s et produits les plus convoités de l'industrie
« La réaction à la première année d'existence de l'escouade Sephora Canada a renforcé ce que nous savions déjà : le Canada abrite une collectivité de personnes créatrices talentueuses et diversifiées », affirme Allison Litzinger, vice-présidente principale, Marketing chez Sephora Canada.
L'escouade Sephora Canada accueille les adeptes de beauté de tout milieu, parcours et origine. Bien que l'expérience en contenu beauté soit obligatoire, les créateur.trice.s ayant des intérêts connexes dans des domaines comme le style de vie, la mode et le bien-être sont également encouragé.e.s à postuler.
Pour être admissible, tu dois avoir au moins 18 ans et résider au Canada.
Pour en savoir plus sur l'escouade Sephora Canada et le processus de candidature, tu peux visiter le site sephorasquad.ca. La nouvelle cohorte sera dévoilée au printemps 2026.