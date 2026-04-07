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Découvre les salles de bain les plus chics de Montréal grâce à ce guide exclusif

Après avoir fait sensation à Toronto, le Guide des salles de bain Cashmere débarque à Montréal.

Les salles de bain de Piano Piano sur la rue Colborne à Toronto.

Les salles de bain de Piano Piano sur la rue Colborne à Toronto.

Christian Byrne | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

Si, pour toi, juger un resto ne se limite pas à ce qu’il y a dans ton assiette, cet article risque de piquer ta curiosité.

Ça va sans dire, les meilleures destinations gastronomiques sont reconnues pour leur cuisine. Mais personne n'a encore établi la norme pour l’une des pièces les plus visitées : la salle de bain. Jusqu’à maintenant.

Pour corriger le tir, le Guide des salles de bainMC CashmereMD débarque à Montréal en 2026. Créé par Cashmere (la marque de papier hygiénique la plus populaire au Canada), le Guide est un palmarès exclusif des salles de bain de restaurants les plus luxueuses de la ville. L'idée? Mettre en lumière des détails qui passent généralement inaperçus et établir la norme en matière d’excellence des salles de bain.

Lancé pour la première fois à Toronto en 2024, où six restaurants se sont démarqués, le Guide a attiré l’attention nationale en mettant en lumière cet aspect souvent négligé de l’expérience gastronomique. Cette année, c’est au tour de Montréal de passer à l’inspection.

Les salles de bain de Piano Piano sur la rue Colborne \u00e0 Toronto. Les salles de bain de Piano Piano sur la rue Colborne à Toronto. Christian Byrne | Courtoisie

Pour l’édition montréalaise, Cashmere s’est associé à Élise Tastet, qui agira à titre d’inspectrice officielle du Guide des salles de bainMC CashmereMD. En tant que fondatrice et rédactrice en chef de Tastet, elle connaît la scène gastronomique de la ville sur le bout des doigts.

Son rôle : présélectionner, inspecter et évaluer plusieurs salles de bain de restaurants selon une série de critères précis allant de l’éclairage à la propreté, en passant par le confort et l’expérience globale. Parce que dans un bon resto, chaque détail compte.

Les salles de bain qui obtiennent une note de 70 ou plus recevront de une à trois « Fleurs », selon le système de classement de « Fleurs » du Guide, inspiré de l'embossage du papier hygiénique Cashmere. Les meilleures adresses seront ensuite présentées dans le guide officiel en ligne.

Dans une ville réputée pour sa culture, sa créativité, sa gastronomie et son sens du design exceptionnel, Montréal s’impose comme la prochaine destination incontournable pour le Guide des salles de bainMC CashmereMD (car il ne fait aucun doute que cette ville recèle des salles de bain qui risquent vraiment de te surprendre).

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