Ces 3 restos montréalais viennent de se retrouver dans le guide des salles de bain les plus luxueuses au Canada
Montréal fait son entrée dans le Guide des salles de bain Cashmere!
Si, pour toi, juger un resto ne se limite pas à ce qu'il y a dans ton assiette, cet article risque de piquer ta curiosité.
On célèbre les restaurants pour leurs menus, leurs décors, même leurs playlists, mais rarement pour l'endroit que chaque client est assuré de visiter : la salle de bain. C'est exactement ce que le Guide des salles de bain CashmereMD a voulu changer.
Il y a trois adresses montréalaises à ajouter à ta liste, et c'est pas (juste) pour leur cuisine. Nouvellement sélectionnés dans le très convoité Guide des salles de bain CashmereMD, créé par Cashmere (la marque de papier hygiénique la plus populaire au Canada), ces restos ont été reconnus pour avoir élevé à un autre niveau l'expérience de la salle de bain grâce à un design soigné, une propreté irréprochable et des installations qui se démarquent.
Selon leur note, chaque salle de bain s'est vu attribuer une, deux ou trois « Fleurs », une distinction inspirée de l’embossage du papier hygiénique Cashmere.
Pour l'édition montréalaise, Cashmere s'est associé à Élise Tastet, fondatrice de Tastet, qui connaît la scène gastronomique de la ville sur le bout des doigts. Son rôle : présélectionner, inspecter et valider les meilleures adresses. Parce que dans un bon resto, chaque détail compte.
Gabriel Liviu | Courtoisie
Parmi les trois lauréats, la Rôtisserie La Lune se distingue avec une salle de bain haut de gamme qui s'harmonise parfaitement avec ses vibes de rôtisserie québécoise chic. Deux Fleurs pour une expérience jugée « au-delà des attentes et parfaite pour une photo ».
Sebastian Furtado | Courtoisie
Deux Fleurs ont aussi été décernées à l'Île de France, dans le centre-ville, un resto ensoleillé aux accents franco-atlantiques où même la salle de bain offre une vue exceptionnelle.
Mais un seul resto montréalais a décroché les trois Fleurs cette année : Marcus. Situé au quatrième étage du Four Seasons Hôtel Montréal, c'est la seule adresse à avoir été qualifiée d'« extraordinaire et à couper le souffle, une salle de bain à voir avant même de s'asseoir à table. »
Sebastian Furtado | CourtoisieTu veux découvrir jusqu'où peut aller le luxe dans une salle de bain? Jette un coup d'œil au Guide des salles de bain CashmereMD. Et la prochaine fois que tu visites un de ces restos, fais un détour par la salle de bain. Tu comprendras vite ce qu'il faut pour mériter une Fleur (ou trois!).