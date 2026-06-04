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La marque de saucisse Hygrade demande à l'OQLF de faire entrer le mot « roteux » dans le dictionnaire

Avoue que ça goûte meilleur quand tu dis « roteux »!

Blue billboard with the word “ROTEUX” in large yellow letters beside a hot dog illustration.

French-language billboard promoting Quebec French vocabulary.

Hygrade | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

Au Québec, c’est pas un hot-dog, c’est un « roteux ». Pourtant, malgré le fait que tout le monde utilise ce mot, il n’est toujours pas reconnu par l’Office québécois de la langue française (OQLF).

Quand on y pense, c’est quand même drôle que « hot-dog » soit dans le dictionnaire, mais pas « roteux ». Comme le dit Hygrade, la marque de saucisses numéro 1 au Québec dans sa dernière pub : « après tout, hot-dog, c’est pas vraiment en français ».

Affiché juste devant les bureaux de l’OQLF à Montréal, la marque plaide sa cause aux défenseurs de langue française. Parce qu’au fond, la langue québécoise reflète notre culture, et cette culture ne mange pas de hot dog. Elle mange des « roteux ».

Pis même si la poutine règne en reine incontestée au Québec, le roteux n’est jamais bien loin derrière. Que tu le préfères steamé ou grillé, tout garni ou simplement avec de la mayo, c’est le classique québécois par excellence pour satisfaire une fringale d’été.

Qu'est-ce que tu manges pour te ravitailler durant tes longues promenades estivales en vélo? Un roteux. Qu'est-ce que tu savoures pour dîner lors d'une journée passée dans la piscine de ta tante? Un roteux. Qu’est-ce que les enfants réclament au casse-croûte après un match de soccer? Des roteux.

Disponible chez tous les détaillants participants Walmart, Giant Tiger, Super C, Metro Québec, IGA.

QuébecLifestyleCanada

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