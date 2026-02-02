Cette maîtrise te permet de faire avancer ta carrière sans mettre ta vie en pause
Tu peux suivre ce programme exclusif en gestion à l'UQAR, en présence, en mode hybride ou en ligne!
À ce moment de l’année, tu prends peut-être le temps de faire le point sur tes objectifs personnels et professionnels.
Si la gestion t’interpelle et que le bien-être des personnes avec qui tu travailles est aussi important pour toi que la performance de ton organisation, la maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) pourrait bien être la suite logique.
Ce programme, ouvert aux diplômé.e.s de toutes les disciplines, propose un format flexible, adapté aux réalités du marché du travail et aux horaires chargés. Tu peux ainsi continuer à travailler tout en poursuivant tes études, sans mettre en péril ta stabilité financière.
Offerte à temps partiel ou à temps complet, cette maîtrise exclusive à l'UQAR est accessible à partir des campus de Rimouski et de Lévis, en présence et à distance (en mode hybride), ou entièrement en ligne. Tu peux ainsi bâtir un horaire qui respecte ton rythme de vie.
Les cours sont proposés sous différentes formules, comme des sessions intensives de fin de semaine et des rencontres en soirée. Peu importe le format, les groupes demeurent à taille humaine, même à distance (environ 20 personnes par cours), favorisant les échanges et le partage d’expériences. Dans plusieurs cours, les séances ont aussi lieu aux deux ou trois semaines plutôt qu’à chaque semaine, ce qui rend l’horaire plus facile à intégrer à ton quotidien.
Échange entre une étudiante et son enseignante lors d’une séance d’étude.Stéphane Bourgeois | Courtoisie
Pour les jeunes professionnel.le.s, le dilemme est souvent le même : accumuler de l'expérience sur le terrain ou retourner aux études pour approfondir leurs compétences, sans mettre leur vie sur pause.
La formation vise à développer des compétences concrètes pour gérer des équipes de façon humaine, valorisante et responsable, tout en tenant compte des objectifs organisationnels.
Les thèmes abordés incluent notamment la mobilisation et la motivation du personnel, la gestion des conflits, l'éthique, le leadership, la santé au travail, la gestion intergénérationnelle ainsi que l'attraction et la rétention des talents.
Selon tes intérêts, tu peux aussi choisir parmi trois concentrations :
- Cheminement général en gestion des personnes en milieu de travail
- Équité, diversité et inclusion en milieu de travail
- Prévention en santé au travail
Pour en savoir plus sur les conditions d'admission et déposer ta demande pour le trimestre d'automne, d'hiver ou d'été, visite le site web de l'UQAR.