Cet événement éphémère de Fidelity démystifie l'investissement dans une ambiance décomplexée
Tu veux investir, mais tu ne sais pas par où commencer? Découvre les FNB de Fidelity.
Le monde de la finance peut parfois paraître intimidant. Et pourtant, il existe une façon simple de mieux comprendre tes options : prendre le temps de t'informer et de comparer les différents types de placements qui s'offrent à toi.
Justement, si tu souhaites t'initier aux fonds d'investissement ou simplement en apprendre davantage sur les fonds négociés en bourse (FNB) offerts par Fidelity Investments, la société financière t'invite à un événement éphémère à ne pas manquer.
Fidelity te donne rendez-vous le samedi 3 octobre, de 11 h à 19 h, et le dimanche 4 octobre, de 11 h à 17 h, à la galerie WIP Works, sur le boulevard Saint-Laurent, pour son événement Osez rêver.
Cette foire d'information ludique allie l'utile à l'agréable pour toute personne qui s'intéresse aux placements, souhaite épargner plus efficacement ou ne sait tout simplement pas par où commencer pour investir l'argent qu'elle a déjà mis de côté.
Découvrir l’investissement au pop-up Fidelity.Fidelity Investments Canada | Coutoisie
Sur place, les gens de Fidelity pourront répondre à tes questions sur les FNB et t'expliquer ce qui les différencie des fonds de placement traditionnels. Tu pourras également en apprendre davantage sur les FNB gérés activement par Fidelity et découvrir ce qui les distingue des FNB passifs traditionnels, qui cherchent généralement à reproduire le rendement d'un indice de référence.
D'ailleurs, on peut parler de FNB et d'investissement sans s'ennuyer : une foule d'activités et d'animations t'attendent pendant l'événement. Tu pourras notamment participer à des jeux de stratégie, déguster des bouchées et des boissons artisanales, écouter de la musique house jouée par des DJ de la scène locale et même faire un saut dans la piscine à balles.
Des articles promotionnels tendance seront également offerts gratuitement à ceux et celles qui s'inscrivent pour obtenir d'autres analyses sur les FNB.
Peu importe que tu sois novice ou pro en matière de placements, l'événement éphémère sur les FNB de Fidelity te propose une façon plaisante d'en apprendre plus sur les FNB. Que tu économises pour un voyage ou que tu souhaites explorer d'autres façons de faire fructifier l'argent que tu as mis de côté, les FNB de Fidelity peuvent t'aider à découvrir de nouvelles possibilités.
L'événement éphémère Osez rêver de Fidelity
Une pause gourmande au pop-up Fidelity. Fidelity Investments Canada | Coutoisie
Quand : Le samedi 3 octobre de 11 h à 19 h et le dimanche 4 octobre de 11 h à 17 h.
Adresse : WIP Works - 3487, boul. Saint-Laurent, Montréal
Pourquoi tu dois y aller : Pour découvrir comment fonctionnent les FNB de Fidelity, poser tes questions et profiter d'une foule d'activités et d'animations dans un cadre ludique et décomplexé.
Site Internet de l'événement éphémère Osez rêver de Fidelity
Ce contenu est à titre informatif seulement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique, fiscal ou comptable.