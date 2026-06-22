La programmation estivale du ROYALMOUNT transforme son Parc Urbain en terrain de jeu
Tu peux faire du yoga sous la lune, danser au son de DJs locaux.ales, et c'est gratuit!
Tu veux profiter de l'été avant qu'il ne te file entre les doigts?? Le ROYALMOUNT te propose une foule d'activités gratuites sur son Parc Urbain pour te faire vivre la ville autrement cette saison estivale.
Entre prestations musicales, activités sportives et événements festifs, cette programmation estivale est parfaite pour faire le plein de bons souvenirs sous le soleil.
SOCCER IQ X ROYALMOUNT
Quand : Le 27 et 28 juin de 10 h à 14 h
Pourquoi tu dois y aller : En collaboration avec Soccer IQ, ROYALMOUNT invite les jeunes à bouger, à perfectionner leurs habiletés et à partager leur passion du soccer en famille.
Les samedis DJ
Quand : Tous les samedis de juillet (les 4, 11, 18 et 25 juillet) de 16 h à 20 h
Pourquoi tu dois y aller : Profite de performances exclusives présentées par les collectifs montréalais FRIKITON et Aire Commune. Le 18 juillet, participe aussi au tirage en direct de Gagnant à vie pour courir la chance de remporter 1 000 $*.
*18 ans et plus. Des conditions s'appliquent.
Le Sunday Reset
Séance d’entraînement en groupe au coucher du soleil.ROYALMOUNT | Courtoisie
Quand : Tous les dimanches du 5 juillet au 13 septembre, entre 9 h et 10 h
Pourquoi tu dois y aller : Commence la journée du bon pied avec une série de cours de mise en forme variés, allant du pilates au CrossFit.
La Rave des Minis
Quand : Le 5 juillet de 10 h à 14 h
Pourquoi tu dois y aller : Le Parc Urbain se transforme en piste de danse
colorée où les enfants pourront profiter de musique, d'animation et plein d'autres surprises.
Les dimanches Sous Le Soleil présentés par The Rec Room
Quand : Chaque dimanche d’août (les 2, 9, 16, 23 et 30 août) de 15 h à 18 h
Pourquoi tu dois y aller : Détends-toi au soleil couchant dans une ambiance musicale signée Aire Commune qui te transportera tout droit sur les côtes de la Méditerranée.
Le Marché asiatique ROYALMOUNT
Quand : Du jeudi 20 août au dimanche 23 août
Pourquoi tu dois y aller : Les organisateurs du Marché de nuit asiatique te présentent des classiques de la cuisine de rue, des créateur.trices locaux.ales, des installations artistiques immersives et des performances inouïes.
Yoga « Under the Moon »
Quand : Le vendredi 28 août de 20 h 30 à 21 h 30
Pourquoi tu dois y aller : Offre-toi un moment de détente grâce à cette séance de yoga restauratif sous la pleine lune, éclairée à la lueur des chandelles.
Entre deux activités, prends aussi le temps de découvrir les plus de 20 restaurants et cafés du ROYALMOUNT. Et avec quatre heures de stationnement gratuit, tu peux prolonger ta visite sans te presser.