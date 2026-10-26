Ton coup d'œil dans les coulisses de 3 adresses qui font vibrer la vie nocturne à Montréal
Plus de musique, plus de soirées : Montréal met en valeur ses nuits.
Avec ses restaurants réputés, ses salles de spectacle animées et ses bars branchés, Montréal attire des gens de partout venus découvrir sa vie nocturne effervescente.
Pour les Montréalais.e.s, cette offre culturelle diversifiée est bien plus qu’une expérience à vivre le temps d’une visite : elle fait partie intégrante du quotidien. C’est justement pour préserver ces lieux de rencontre et permettre à la vie nocturne de continuer à se développer que l’initiative Nuits Montréal a été mise sur pied.
Le mouvement rassemble 25 établissements ainsi que quatre quartiers et vise à leur donner les moyens de bonifier leurs activités et leur programmation, tout en veillant à préserver la qualité de vie et la tranquillité des zones résidentielles.
Parmi les avantages concrets de cette initiative : la possibilité de prolonger les heures d’ouverture lors de certains événements ou de certaines périodes.
Le RitzUrban Motions | Courtoisie
Vino Disco fait partie des établissements sélectionnés pour prendre part au projet. Situé dans le Quartier des spectacles, ce bar à vin éclectique s’est imposé comme un lieu phare de la vie nocturne montréalaise. Son ambiance se veut « agréable, fun, simple, mais avec un certain côté edgy », selon un porte-parole de l’établissement, à l'image de la scène locale.
Pensé comme un lieu de rencontre polyvalent, Vino Disco mise aussi sur une cohabitation harmonieuse avec son quartier, notamment grâce à l'isolation sonore et à une écoute attentive du voisinage.
Au cœur du Plateau-Mont-Royal, le Quai des Brumes a lui aussi été choisi pour participer à l’initiative. Avec son caractère historique et authentiquement montréalais, ainsi qu'une programmation presque entièrement locale, cette salle est une destination de choix pour découvrir les artistes émergent.e.s d’ici.
« Ça fait longtemps qu'on veut plus de liberté par rapport à nos heures d'ouverture », explique Jules Gauliard-Martineau, directeur général. « On a prouvé qu'on peut le faire dans le respect du voisinage, et que notre clientèle en est très contente et satisfaite. »
Du côté de Mile-Ex, le Bar le Ritz se prépare à une soirée d’Halloween mémorable : son premier événement autorisé à se prolonger au-delà de 3 h du matin.
Accueillant chaque année des centaines de groupes locaux et internationaux, ainsi que des soirées animées par des collectifs de DJ montréalais, le Ritz joue également un rôle important dans le rayonnement de la scène musicale de la métropole.
« […] Une certaine partie du public souhaite prolonger la soirée, et je crois que cette initiative en découle », partage son fondateur, Meyer Billurcu. « Je pense que nous verrons de plus en plus d'événements se poursuivre jusqu'au petit matin grâce à cette initiative, à mesure qu'un nombre croissant d'établissements obtiendront les autorisations nécessaires. »
Vino DiscoLéonard Dumas | Courtoisie
Au total, 5,5 millions de dollars sont consacrés au projet Nuits Montréal. Ces fonds serviront à soutenir les établissements et les pôles de vitalité nocturne, à financer des projets structurants et novateurs, ainsi qu’à maintenir un programme d’aide visant à réduire les nuisances sonores des salles de spectacles.
Cela dit, Montréal ne deviendra pas pour autant une ville qui ne dort jamais. Pour préserver un équilibre entre le dynamisme de la vie nocturne et la tranquillité des quartiers, la Ville entend déployer progressivement l’initiative Nuits Montréal.
Envie de découvrir ce que Montréal te réserve après la tombée de la nuit? Consulte la liste des établissements et des pôles de vitalité nocturne pour explorer leur programmation et repérer les événements organisés dans le cadre de l'initiative Nuits Montréal.
De nouvelles occasions de profiter de la scène culturelle locale pourraient bien t’attendre au détour d’une soirée!