6 mythes sur l'assurance vie qui empêchent la génération Z au Canada d'avoir l'esprit tranquille
Démystifie ces idées reçues et fais de l’assurance vie ton filet de sécurité financier.
Le stress financier est bien réel et la génération Z le ressent plus que la plupart des autres.
Entre les prêts étudiants, la hausse constante des loyers et un marché du travail difficile, il n'est pas surprenant de constater que 89 % des adultes entre 25 et 34 ans se disent anxieux.euses au sujet de leurs finances. Pourtant, il existe un outil qui pourrait contribuer à réduire ce stress financier et à offrir une sécurité à long terme : l'assurance vie.
Le problème? Bien des idées reçues persistent à ce sujet. Bien que les jeunes Québécois.e.s reconnaissent les avantages de l'assurance vie, plusieurs continuent de croire à des idées reçues qui les empêchent de profiter pleinement de la tranquillité d’esprit que pourrait leur procurer l’assurance vie. Voici six des fausses croyances les plus répandues.
Mythe 1 : l'assurance vie, c'est pour les personnes plus âgées
Voici pourquoi il est mieux de souscrire une assurance le plus tôt possible.
Beaucoup croient qu'il faut attendre d'avoir des enfants, une hypothèque ou des cheveux gris avant d'y penser. En réalité, plus tu t'y prends tôt, plus c'est avantageux. Les jeunes adultes peuvent souvent bénéficier de tarifs plus abordables (parfois moins élevés que le prix d'un brunch ou d'un cours de sport par mois) qui restent fixes pendant plusieurs décennies (jusqu'à 30 ans après la date d'adhésion).
Croire que l'assurance vie est réservée aux personnes plus âgées est donc un mythe. Souscrire jeune peut en effet permettre d'économiser des milliers de dollars sur le long terme.
Mythe 2 : l'assurance vie coûte bien trop cher
Plus tu te souscris tôt, moins ça va te coûter.
Le coût perçu est l'une des principales raisons qui freinent la souscription des personnes à une assurance vie. Pourtant, une nouvelle étude menée par Croix Bleue révèle que les Canadien.ne.s surestiment souvent le prix réel jusqu'à trois fois. En réalité, les primes mensuelles peuvent commencer à seulement 15 $, soit à peu près le prix d'un abonnement à un service de diffusion en continu.
Croix Bleue Vie simplifie le processus : en quelques clics, tu peux obtenir un devis personnalisé en ligne et comprendre par toi-même à quel point l'assurance peut être abordable.
Mythe 3 : je n'ai pas de personnes à charge donc ça ne vaut pas la peine
L'assurance vie est une source de tranquillité d'esprit pour toi et tes proches.
Près d'une personne non assurée sur quatre affirme ne pas avoir besoin d'assurance vie, car elle n'a pas de personnes à charge. Pourtant, même si tu n'as pas d'enfants, de conjoint ou une hypothèque, un imprévu peut laisser des dépenses importantes à tes proches, que ce soit des frais funéraires ou des factures partagées.
L'assurance vie permet de protéger les personnes qui te sont chères contre les difficultés financières et offre une véritable paix d'esprit. Avec une couverture adaptée, tu peux te concentrer sur la réalisation de tes objectifs les plus importants, sachant que tes proches ont ce filet de sécurité financier, quel que soit l'avenir.
Mythe 4 : souscrire une assurance vie, c'est compliqué
Le processus 100 % en ligne est simple et rapide.
Traditionnellement, souscrire une assurance vie impliquait de longs formulaires, des examens médicaux et de nombreux échanges avec des conseiller.ère.s. Aujourd'hui, c'est bien plus simple.
Avec Croix Bleue Vie, ta demande d'adhésion se fait entièrement en ligne et prend moins de 20 minutes. Dans de nombreux cas, aucun examen médical n'est requis. Si tu en as besoin, les conseiller.ère.s de Croix Bleue Vie peuvent t'aider à prendre rendez-vous. Le processus est conçu pour être simple, sans stress et adapté au mode de vie de la génération Z.
Cela signifie moins d'étapes, moins de stress, moins d'obstacles et la tranquillité d'esprit dès le premier jour.
Mythe 5 : L'assurance vie, c'est une perte d'argent
Privilégier la tranquillité d'esprit te permet de poursuivre tes objectifs en toute confiance.
Certaines personnes considèrent l'assurance vie comme étant une facture de plus à payer chaque mois. Mais de nombreux Québécois.e.s qui ont attendu pour y souscrire disent qu'ils auraient aimé le faire plus tôt. Pourquoi? Parce que l'assurance vie ne sert pas seulement pour l'avenir, elle peut réduire l'anxiété financière dès aujourd'hui.
Selon l'Étude Croix Bleue sur l'assurance vie, 92 % des membres de la génération Z qui ont une assurance vie considèrent qu'elle contribue directement à leur bien-être mental. Ce n'est pas rien! D'ailleurs, 26 % des répondant.e.s au Québec conseilleraient à leur moi du passé de prioriser une assurance vie avant même d'investir.
Mythe 6 : la couverture fournie par mon employeur.euse ou acquise avec ma carte de crédit est suffisante
Si ta couverture n'est pas adaptée à tes besoins, cela peut te laisser dans une situation vulnérable.
L'assurance vie offerte par l'employeur ou acquise avec les cartes de crédit peut être utile, mais elle couvre rarement tout ce dont tu as besoin. La couverture offerte par le travail représente l'équivalent de seulement un ou deux ans de salaire et peut disparaître si tu changes d'emploi.
Pas surprenant de constater que 70 % des Canadien.ne.s se disent préoccupé.e.s à l'idée de dépendre uniquement de l'assurance vie offerte par leur employeur, et 43 % craignent de perdre leur couverture en cas de changement ou de perte d'emploi.
Sans compter que plus d'un tiers des Canadien.ne.s (34 %) ont admis ne pas être convaincu.e.s que les avantages sociaux offerts par leur compagnie suffiraient à couvrir les besoins de leur famille.
Croix Bleue Vie te donne le contrôle grâce à une couverture personnelle, adaptée à tes besoins, afin que tu ne te retrouves pas sans protection lorsque tu en auras le plus besoin. Avoir ta propre couverture te donne le contrôle et la tranquillité d'esprit, peu importe l'évolution de ta carrière.
En résumé, l'assurance vie ne sert pas seulement à te protéger contre les éventualités, elle permet aussi de réduire le stress au quotidien. Elle est abordable, simple et offre la confiance de savoir que tes proches sont protégés.
Croix Bleue Vie propose un processus entièrement en ligne qui te permet de souscrire et d'acheter une couverture en quelques clics. De plus, des conseiller.ère.s agréé.e.s peuvent t'accompagner à chaque étape pour t'aider à remplir ta demande et trouver la couverture qui correspond à tes besoins.
