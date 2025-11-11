Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Les parcs nationaux du Canada seront gratuits cet hiver et voici ce qu'on en sait

Il y a même des offres sur les musées!

Une personne au parc national des Monts-Valin. Droite : Le parc national de la Jacques-Cartier.

Les parcs nationaux du Canada seront gratuits cet hiver.

@elideryy | Instagram, @the_belgiantraveler | Instagram
Éditrice Junior

Si tu veux profiter de la saison des Fêtes sans trop dépenser, sache que tu pourras bientôt explorer gratuitement plusieurs lieux emblématiques du pays. Du 12 décembre 2025 au 15 janvier 2026, le programme Un Canada fort revient pour offrir l’entrée gratuite ou à prix réduit dans certains des parcs et sites les plus marquants du Canada, juste à temps pour les vacances d’hiver.

À lire également : 8 petites villes au Québec qui deviennent de vrais « Winter Wonderland » en hiver

Les détails officiels de cette nouvelle édition n’ont pas encore été dévoilés, mais si on se fie à la version estivale de 2025, qui avait permis aux visiteur.euse.s de profiter d’un accès gratuit à l’ensemble des sites administrés par Parcs Canada, comme les parcs nationaux, les lieux historiques ou les aires marines de conservation, ça s'annonce super pour les fans de plein air.

Durant l'été, il n’était pas nécessaire d’avoir un laissez-passer spécial : il suffisait de se présenter sur place, et les personnes qui détenaient déjà une carte Découverte avaient vu sa validité prolongée de trois mois.

Si l’initiative hivernale suit le même principe, elle pourrait te permettre de découvrir des coins du pays sous un nouveau visage : une randonnée enneigée dans le parc national de la Mauricie, une visite du canal de Lachine glacé ou encore une virée culturelle au Musée canadien de la nature à Ottawa.

Il reste toutefois à confirmer quels lieux seront inclus cette fois-ci. Lors de la dernière édition, l’offre s’appliquait uniquement aux sites gérés par Parcs Canada, et non aux parcs provinciaux, municipaux ou privés comme ceux de la Sépaq. Certains frais devraient aussi continuer de s’appliquer, par exemple pour le camping, les hébergements, les visites guidées, les permis de pêche ou le stationnement.

Si le modèle est repris, plusieurs musées canadiens pourraient également offrir l’entrée gratuite pour les enfants ainsi qu’un rabais pour les jeunes adultes. À toi les expéditions qui ne vident pas encore plus ton portefeuille!

Le programme Un Canada fort 

Prix : Gratuit

Quand : Du 12 décembre 2025 au 15 janvier 2026

Site Internet du gouvernement du Canada

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
activité gratuite au québecrandonnée gratuite près de montréalchutes au québecmusées gratuitsparc national
QuébecCanadaChoses à faire
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Les parcs nationaux du Canada seront gratuits cet été et voici comment en profiter

Il y même des offres sur les musées!

Les parcs nationaux du Québec seront GRATUITS pendant 1 journée - Voici comment en profiter

Tu peux réserver ta place dès cette semaine. 🙌 Mais fais vite!

8 activités gratuites à Québec pour ajouter un peu de magie à ton mois de novembre

Pas besoin de dépenser pour t'amuser! 💸✨

9 activités GRATUITES à faire à Montréal en novembre pour ne pas te ruiner avant les Fêtes

La magie de Noël arrive! 😍🎄

Statistique Canada embauche sans diplôme et ça paye jusqu’à 61 761 $/an

Pas de diplôme, pas de problème!

12 des meilleurs restos « apportez votre vin » à Laval pour bien manger sans te ruiner

Pour une sortie festive pas trop chère!

Grève à la STM : Voici quelles sont les conditions de travail des employés d'entretien

Il y a quand même de quoi rendre jaloux!

Plus de 370 000 foyers privés d'électricité au Québec

Le nombre n'a cessé d'augmenter pendant la nuit. 🤯

11 restaurants qui ont ouvert en 2025 à Montréal et qui valent définitivement le détour

Ta « bucket list » de restos à essayer!

Les cinémas Cineplex proposent des films 100 % gratuits et du popcorn à 3 $ ce week-end

Tu sais quoi faire pour sortir à petit prix! 🍿

Le condo de Jean-Philippe Wauthier est à vendre à Montréal pour près de 1M$ (PHOTOS)

C'est pas donné, mais l'intérieur est parfait!

11 des meilleurs deals anticipés du Vendredi fou d'Amazon allant jusqu'à 77 % de rabais

Tu peux déjà en profiter!

La maison d'Élisabeth Rioux est à vendre sur la Rive-Nord de Montréal pour 1,65 M$ (PHOTOS)

Juste WOW!

Le Canada perd son statut de pays ayant éradiqué la rougeole - Voici ce que ça veut dire

Le pays détenait le statut depuis 1998! 🤯