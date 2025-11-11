Les parcs nationaux du Canada seront gratuits cet hiver et voici ce qu'on en sait
Il y a même des offres sur les musées!
Si tu veux profiter de la saison des Fêtes sans trop dépenser, sache que tu pourras bientôt explorer gratuitement plusieurs lieux emblématiques du pays. Du 12 décembre 2025 au 15 janvier 2026, le programme Un Canada fort revient pour offrir l’entrée gratuite ou à prix réduit dans certains des parcs et sites les plus marquants du Canada, juste à temps pour les vacances d’hiver.
Les détails officiels de cette nouvelle édition n’ont pas encore été dévoilés, mais si on se fie à la version estivale de 2025, qui avait permis aux visiteur.euse.s de profiter d’un accès gratuit à l’ensemble des sites administrés par Parcs Canada, comme les parcs nationaux, les lieux historiques ou les aires marines de conservation, ça s'annonce super pour les fans de plein air.
Durant l'été, il n’était pas nécessaire d’avoir un laissez-passer spécial : il suffisait de se présenter sur place, et les personnes qui détenaient déjà une carte Découverte avaient vu sa validité prolongée de trois mois.
Si l’initiative hivernale suit le même principe, elle pourrait te permettre de découvrir des coins du pays sous un nouveau visage : une randonnée enneigée dans le parc national de la Mauricie, une visite du canal de Lachine glacé ou encore une virée culturelle au Musée canadien de la nature à Ottawa.
Il reste toutefois à confirmer quels lieux seront inclus cette fois-ci. Lors de la dernière édition, l’offre s’appliquait uniquement aux sites gérés par Parcs Canada, et non aux parcs provinciaux, municipaux ou privés comme ceux de la Sépaq. Certains frais devraient aussi continuer de s’appliquer, par exemple pour le camping, les hébergements, les visites guidées, les permis de pêche ou le stationnement.
Si le modèle est repris, plusieurs musées canadiens pourraient également offrir l’entrée gratuite pour les enfants ainsi qu’un rabais pour les jeunes adultes. À toi les expéditions qui ne vident pas encore plus ton portefeuille!
Le programme Un Canada fort
Prix : Gratuit
Quand : Du 12 décembre 2025 au 15 janvier 2026
