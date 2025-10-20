La saison des couleurs n'est pas finie au Québec - Voici où elles sont à leur apogée
Profites-en une toute dernière fois avant que la dépression saisonnière s'installe. 🍂
Si tu croyais avoir manqué le spectacle automnal cette année, détrompe-toi. Alors que certaines régions du Québec, comme les Laurentides, Lanaudière, le Nord et l’Est de la province, ont déjà dit adieu à leurs feuillages colorés, d’autres affichent encore des couleurs d'automne absolument spectaculaires, parfaites pour un dernier road trip avant l’hiver. Il suffit de savoir où aller… et de ne pas tarder!
Eh oui, si tu avais envie d’une escapade automnale de dernière minute parce que tu as eu la fomo en regardant les réseaux sociaux de ton entourage, c’est le moment parfait pour en profiter. Plusieurs secteurs sont actuellement à leur apogée, selon la carte interactive de Bonjour Québec.
Mise à jour chaque semaine, cette carte te permet de suivre l’évolution des couleurs en temps réel et de planifier ta sortie au meilleur moment.
Mais attention : il faut agir vite pour en profiter au max une dernière fois. Avec la pluie, et même des orages, attendus dans plusieurs régions du Québec cette semaine, on peut s’attendre à ce que mère Nature fasse tomber une bonne partie de ces magnifiques feuilles colorées. Les conditions météo pourraient rapidement mettre fin au spectacle dans plusieurs secteurs.
Capture de l'écran de la carte interactive de Bonjour Québec le 20 octobre 2025 - Région du Grand Montréal et environs.Bonjour Québec
Les zones marquées en rouge sur la carte indiquent les endroits où les couleurs sont à leur apogée. C'est là que tu dois te diriger si tu veux capturer les plus beaux paysages avant que l'automne ne tire sa révérence.
Capture de l'écran de la carte interactive de Bonjour Québec le 20 octobre 2025 - Rive-Sud de Montréal jusqu'aux Cantons-de-l'Est et à la Montérégie. Bonjour Québec
En cette avant-dernière semaine d’octobre, tu peux notamment prendre la route vers certains secteurs de la Montérégie, des Cantons-de-l’Est, du Grand Montréal, de Laval, de la région de Nicolet et des Basses-Laurentides, où les teintes flamboyantes de rouge, d’orangé et de jaune atteignent actuellement leur apogée.
Les zones marquées en brun indiquent que le spectacle automnal est en déclin, donc presque terminé, tandis que celles en gris correspondent aux régions où c’est déjà fini.
Capture de l'écran de la carte interactive de Bonjour Québec le 20 octobre 2025 - Centre-du-Québec. Bonjour Québec
Que tu prévoies une randonnée en forêt, une sortie pour aller choisir les plus belles citrouilles, ou simplement une balade en voiture pour admirer les paysages, c'est maintenant ou jamais.
Alors saute sur l'occasion et planifie une escapade cette semaine. Les couleurs t'attendent, mais Dame Nature n'est pas du type à s'éterniser.