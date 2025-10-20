Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

La saison des couleurs n'est pas finie au Québec - Voici où elles sont à leur apogée

Profites-en une toute dernière fois avant que la dépression saisonnière s'installe. 🍂

Izabelle Bee sur un balcon, entourée d'arbres colorés. Droite : Une femme à Montréal pendant l'automne promène son chien.

La carte interactive de Bonjour Québec te permet de voir où les couleurs sont à leur apogée au Québec.

@iza.bee | Narcity Québec, @melissalacoste_ | Instagram
Rédactrice en chef

Si tu croyais avoir manqué le spectacle automnal cette année, détrompe-toi. Alors que certaines régions du Québec, comme les Laurentides, Lanaudière, le Nord et l’Est de la province, ont déjà dit adieu à leurs feuillages colorés, d’autres affichent encore des couleurs d'automne absolument spectaculaires, parfaites pour un dernier road trip avant l’hiver. Il suffit de savoir où aller… et de ne pas tarder!

À lire également : J’ai passé le week-end dans cette petite ville à 2h de Montréal et c'est juste WOW l'automne

Eh oui, si tu avais envie d’une escapade automnale de dernière minute parce que tu as eu la fomo en regardant les réseaux sociaux de ton entourage, c’est le moment parfait pour en profiter. Plusieurs secteurs sont actuellement à leur apogée, selon la carte interactive de Bonjour Québec.

Mise à jour chaque semaine, cette carte te permet de suivre l’évolution des couleurs en temps réel et de planifier ta sortie au meilleur moment.

Mais attention : il faut agir vite pour en profiter au max une dernière fois. Avec la pluie, et même des orages, attendus dans plusieurs régions du Québec cette semaine, on peut s’attendre à ce que mère Nature fasse tomber une bonne partie de ces magnifiques feuilles colorées. Les conditions météo pourraient rapidement mettre fin au spectacle dans plusieurs secteurs.

La carte interactive de Bonjour Qu\u00e9bec le 20 octobre 2025 : le Grand Montr\u00e9al a des endroits \u00e0 l'apog\u00e9e. Capture de l'écran de la carte interactive de Bonjour Québec le 20 octobre 2025 - Région du Grand Montréal et environs.Bonjour Québec

Les zones marquées en rouge sur la carte indiquent les endroits où les couleurs sont à leur apogée. C'est là que tu dois te diriger si tu veux capturer les plus beaux paysages avant que l'automne ne tire sa révérence.

La carte interactive de Bonjour Qu\u00e9bec le 20 octobre 2025 : le Sud de la province a des endroits \u00e0 l'apog\u00e9e. Capture de l'écran de la carte interactive de Bonjour Québec le 20 octobre 2025 - Rive-Sud de Montréal jusqu'aux Cantons-de-l'Est et à la Montérégie. Bonjour Québec

En cette avant-dernière semaine d’octobre, tu peux notamment prendre la route vers certains secteurs de la Montérégie, des Cantons-de-l’Est, du Grand Montréal, de Laval, de la région de Nicolet et des Basses-Laurentides, où les teintes flamboyantes de rouge, d’orangé et de jaune atteignent actuellement leur apogée.

Les zones marquées en brun indiquent que le spectacle automnal est en déclin, donc presque terminé, tandis que celles en gris correspondent aux régions où c’est déjà fini.

La carte interactive de Bonjour Qu\u00e9bec le 20 octobre 2025 : le Centre-du-Qu\u00e9bec a des endroits \u00e0 l'apog\u00e9e, d'autres en d\u00e9clin. Capture de l'écran de la carte interactive de Bonjour Québec le 20 octobre 2025 - Centre-du-Québec. Bonjour Québec

Que tu prévoies une randonnée en forêt, une sortie pour aller choisir les plus belles citrouilles, ou simplement une balade en voiture pour admirer les paysages, c'est maintenant ou jamais.

Alors saute sur l'occasion et planifie une escapade cette semaine. Les couleurs t'attendent, mais Dame Nature n'est pas du type à s'éterniser.

    • Izabelle Bee

      Rédactrice en chef

      Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

      Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

      Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

