Sanpellegrino lance CIAO!, une nouvelle eau pétillante aromatisée qui réinvente le genre
Transforme tes après-midis au soleil en escapade Sicilienne.
Tu ne pourras peut-être pas t’envoler vers les plages siciliennes cet été, mais rien ne t’empêche de profiter des saveurs ensoleillées de cette nouvelle boisson rafraîchissante.
La toute nouvelle eau pétillante CIAO! de Sanpellegrino débarque sur toutes les tablettes d’épiceries du pays, juste à temps pour ajouter une touche de fraîcheur à tes journées estivales.
CIAO! propose quatre saveurs excitantes inspirées de l'été italien : orange sanguine, lime, pêche et cerise. Que tu préfères les notes vives d’agrumes ou des saveurs plus douces et fruitées, il y a une option pour chaque envie estivale.
Tu peux siroter ces boissons aromatisées sans compromis puisqu'elles sont faites à partir d'ingrédients naturels de haute qualité. Chaque canette contient un soupçon de vrai jus de fruits, une pincée de sel de Sicile et un maximum de 15 calories pour une expérience parfaitement équilibrée.
Ces nouveaux breuvages sont offerts dès maintenant dans plusieurs épiceries à travers le pays (Loblaw, Walmart, Metro, Sobeys), ainsi qu'en ligne sur Amazon. Si tu veux rester à l’affût des nouveautés et découvrir les prochaines saveurs, tu peux également suivre @sanpellegrinoca sur Instagram.
Que tu passes l’après-midi au bord de la piscine, que tu partes pour une longue balade à vélo ou que tu cherches simplement une façon de te rafraîchir entre deux réunions, CIAO! t’offre un petit goût de l'Italie à chaque gorgée.