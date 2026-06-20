Ce casse-croûte 100 % « kitsch » et décadent est l'arrêt ultime entre Montréal et Québec
Juste MIAM!
Alors que l'offre culinaire ne cesse de se diversifier au Québec, il y a des classiques qui ne se détrônent pas. Même les plats les plus sophistiqués offerts par les restaurants étoilés Michelin de la province ne peuvent faire face aux meilleurs casse-croûtes du Québec quand une envie de frite graisseuse et un burger bien remplis se présente.
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Justement, lors de ton prochain road trip entre Montréal et Québec, une adresse mérite une place de choix sur ta bucket list. Le casse-croûte La Florida route 138, aussi classique que fascinant, est un incontournable de la ville de Batiscan qui combine allure quétaine et éclectique, à un menu qui donne l'eau à la bouche.
Avec ses palmiers, ses enseignes Coca-Cola vintage, ses voitures d'époque, ses jukebox et son impressionnante collection d'objets rétro, l'endroit donne l'impression d'entrer dans un décor tout droit sorti des années 1950. Il y a de quoi passer plusieurs minutes à admirer chaque détail avant même de commander.
Le menu est tout aussi généreux que le décor. Les personnes sur place peuvent choisir parmi plusieurs poutines déclinées en différentes versions, des burgers, des wraps, des pitas, des sous-marins grillés et des classiques de casse-croûte revisités. Parmi les options les plus populaires figurent notamment le MacFlo Burger, inspiré du célèbre Big Mac, le burger aux champignons ou encore le sloppy joe, offert dans différentes variantes.
Les amateurs et amatrices de hot-dogs ne sont pas en reste. En plus du format traditionnel, le restaurant propose des créations plus originales comme le Waffle Dog, le fameux hot-dog style New York garni d'une demi-livre de bœuf, ainsi que d'autres versions décadentes qui s'inscrivent parfaitement dans l'esprit gourmand de l'endroit.
Si tu arrives à garder un peu d'appétit après le repas, le comptoir de desserts vaut lui aussi le détour. On y trouve une sélection de cornets, sundae, barbotines, laits frappés et créations glacées décadentes, sans oublier quelques cocktails tropicaux qui ajoutent à l'ambiance floridienne.
Parmi les options les plus tentantes, on retrouve des gaufres garnies de crème glacée et de coulis, des créations aux fruits frais, ainsi que d'autres douceurs conçues pour être partagées… ou non.
Avec sa terrasse bordée de parasols tiki, son aire de jeux pour les enfants et son décor rétro coloré, l'adresse offre une expérience qui va bien au-delà du simple casse-croûte.
Casse-croûte La Florida route 138
Prix moyen par item : 12,90 $
Type de bouffe : Casse-croûte
Adresse : 350, rue Principale, Batiscan, QC
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
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