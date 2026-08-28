Ces sorties près de Montréal vont te donner envie de jouer les prolongations cet été
Nature, festivals et gourmandises : la belle saison n'a pas encore dit son dernier mot.
Tu as l’impression que l’été t’a filé entre les doigts et tu redoutes déjà la fin des beaux jours? Il te reste encore quelques semaines pour profiter du soleil, et à moins de 30 minutes de Montréal, la MRC Les Moulins regorge d’activités pour savourer la belle saison jusqu’à la toute fin.
Un nouveau site à explorer pour décrocher et profiter d’une belle bouffée d’air frais au cœur de Terrebonne! Anciennement un terrain de golf, le parc nature du Boisé est maintenant accessible au public et offre 7,2 km de sentiers répartis sur 71 hectares. Le site continuera de se développer et d’être aménagé au fil des prochaines années. Parfait pour une petite balade, même avec son chien en laisse, à combiner avec une sortie en ville!
Côté animations, les prochaines semaines s’annoncent bien remplies, avec plusieurs festivals qui feront vibrer Terrebonne et Mascouche. Au programme : la toute dernière édition du Festival des arts de Mascouche, un rendez-vous annuel qui rassemble les amateurs d’art depuis plusieurs années, du 5 au 7 septembre. 1804 l’événement prendra place les 5 et 6 septembre, puis CHAPÖ, le plus grand rassemblement d’amuseurs publics au Canada, se déroulera du 18 au 20 septembre. En plus, ces deux événements sont gratuits!
Balade en bateau au cœur du Vieux-Terrebonne.MRC Les Moulins | Courtoisie
Tu peux aussi prendre le temps de te balader du côté de l’Île-des-Moulins et du Vieux-Terrebonne pour découvrir les expositions et les visites offertes jusqu’au 6 septembre, dont une excursion en bateau électrique! Du côté de Mascouche, l’exposition Sculptures au jardin du Jardin Moore vaut également le détour pour découvrir des œuvres en plein air dans un décor verdoyant. Une belle façon de combiner découvertes culturelles, patrimoine et plaisirs gourmands dans la région.
Parlant de plaisirs gastronomiques, les Fêtes des Récoltes sont une belle occasion de découvrir les saveurs du terroir local et de rencontrer des producteur.trice.s et des artisan.ne.s de la région. Tu peux aussi participer à l’autocueillette et à différentes activités familiales. Les rendez-vous ont lieu le 19 septembre à Terrebonne et le 26 septembre à Mascouche, et l’accès est gratuit.
Que tu sois amateur.trice de plein air, de culture ou de découvertes gourmandes, la MRC Les Moulins a tout ce qu’il faut pour profiter pleinement des dernières belles journées de l’été.