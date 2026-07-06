Cette escapade à moins de 30 minutes de Montréal te propose une mini-aventure estivale
Nature, histoire et terrasses : la journée parfaite t'attend à Terrebonne et Mascouche.
Besoin de changer d'air pour décrocher de la routine? À moins de 30 minutes de route de Montréal, la MRC Les Moulins est la destination idéale pour t'évader sans avoir à planifier un road trip coûteux.
Entre plein air, découvertes gourmandes et sorties culturelles, cette escapade d'une journée t'offre une expérience unique pour les sens. Voici quelques idées pour inspirer ta prochaine visite.
Prends la voie des eaux en kayak ou en planche à pagaie
Une sortie en planche à pagaie sur la rivière en pleine nature.MRC Les Moulins| Courtoisie
Profite d'un moment de détente sur la rivière des Mille Îles. Si tu n'as pas ta propre embarcation, tu peux en louer une au Parc de la Rivière de Terrebonne (opéré par le GPAT).
Grâce à la Passe plein air GPAT, il est aussi possible d'emprunter gratuitement de l'équipement sportif quand cela te convient et autant de fois que tu le souhaites.
Explore les sentiers et les pistes cyclables
Une balade à vélo le long de la rivière dans Les Moulins.MRC Les Moulins| Courtoisie
Tu préfères les longues balades en vélo ou une promenade sous les arbres? Entre les sentiers de la Côte Boisée, le Parc du Grand-Coteau, le Parc de conservation du ruisseau de feu et le Parc métropolitain du Domaine-Seigneurial-de-Mascouche, les possibilités sont nombreuses pour profiter du plein air.
Tu peux emprunter gratuitement des vélos à pneus surdimensionnés tous les jours de 10 h à 16 h au Parc du Grand-Coteau (réservation obligatoire). Grâce à la Passe plein air GPAT, il est aussi possible d'emprunter des vélos de montagne pour partir à la découverte des sentiers de la Côte Boisée. Après une journée à explorer les environs, rien de mieux qu'une pause gourmande à la crèmerie du Mini-Putt Terrebonne, située juste à côté du Groupe Plein Air Terrebonne.
Fais une pause gourmande en terrasse
Profiter d’un verre entre amis sur une terrasse du Vieux-Terrebonne.MRC Les Moulins| Courtoisie
Après une journée bien remplie, installe-toi sur la terrasse de l'un des nombreux restaurants du Vieux-Terrebonne.
Du 5 juillet au 23 août, l'Apéro musical prend aussi place à l'Île-des-Moulins avec des prestations en plein air présentées chaque dimanche dès 16 h.
Découvre l'histoire riche du Vieux-Terrebonne
Flâner dans les rues animées du Vieux-Terrebonne. MRC Les Moulins| Courtoisie
Le Vieux-Terrebonne séduit par son charme historique. Fais un arrêt à la Maison Bélisle ou à la Maison Eugène-Labelle pour découvrir le patrimoine de la région.
Des événements comme le Festival Vins et Histoire de Terrebonne (8 et 9 août) et 1804 : l'événement (5 et 6 septembre) permettent aussi de revivre différentes époques grâce à des expériences immersives.
Termine la journée avec un festival ou un spectacle
Une soirée festive à vivre dans Les Moulins cet été.MRC Les Moulins| Courtoisie
Tout au long de l'été, la MRC Les Moulins propose une programmation culturelle remplie de festivals, de spectacles et d'activités gratuites.
Que tu sois amateur.trice de plein air, de gastronomie ou de culture, cette destination toute proche prouve qu'il n'est pas nécessaire d'aller loin ou de dépenser gros pour vivre une journée mémorable. Consulte le site Internet de la région pour découvrir tous les événements à venir.