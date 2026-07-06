Advertisement Content

Cette escapade à moins de 30 minutes de Montréal te propose une mini-aventure estivale

Nature, histoire et terrasses : la journée parfaite t'attend à Terrebonne et Mascouche.

Clients profitant d’une terrasse riveraine achalandée lors d’une soirée estivale. Droite: Personne pagayant en kayak rouge sur une rivière bordée de verdure.

Une terrasse animée au bord de l’eau à découvrir cet été. Droite: Une sortie en kayak au cœur de la nature.

MRC Les Moulins| Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

Besoin de changer d'air pour décrocher de la routine? À moins de 30 minutes de route de Montréal, la MRC Les Moulins est la destination idéale pour t'évader sans avoir à planifier un road trip coûteux.

Entre plein air, découvertes gourmandes et sorties culturelles, cette escapade d'une journée t'offre une expérience unique pour les sens. Voici quelques idées pour inspirer ta prochaine visite.

Prends la voie des eaux en kayak ou en planche à pagaie

Personnes pratiquant la planche \u00e0 pagaie et le kayak sur une rivi\u00e8re bord\u00e9e d\u2019arbres. Une sortie en planche à pagaie sur la rivière en pleine nature.MRC Les Moulins| Courtoisie

Profite d'un moment de détente sur la rivière des Mille Îles. Si tu n'as pas ta propre embarcation, tu peux en louer une au Parc de la Rivière de Terrebonne (opéré par le GPAT).

Grâce à la Passe plein air GPAT, il est aussi possible d'emprunter gratuitement de l'équipement sportif quand cela te convient et autant de fois que tu le souhaites.

Explore les sentiers et les pistes cyclables

Cyclistes circulant sur une piste multifonctionnelle au bord de l\u2019eau par une journ\u00e9e ensoleill\u00e9e. Une balade à vélo le long de la rivière dans Les Moulins.MRC Les Moulins| Courtoisie

Tu préfères les longues balades en vélo ou une promenade sous les arbres? Entre les sentiers de la Côte Boisée, le Parc du Grand-Coteau, le Parc de conservation du ruisseau de feu et le Parc métropolitain du Domaine-Seigneurial-de-Mascouche, les possibilités sont nombreuses pour profiter du plein air.

Tu peux emprunter gratuitement des vélos à pneus surdimensionnés tous les jours de 10 h à 16 h au Parc du Grand-Coteau (réservation obligatoire). Grâce à la Passe plein air GPAT, il est aussi possible d'emprunter des vélos de montagne pour partir à la découverte des sentiers de la Côte Boisée. Après une journée à explorer les environs, rien de mieux qu'une pause gourmande à la crèmerie du Mini-Putt Terrebonne, située juste à côté du Groupe Plein Air Terrebonne.

Fais une pause gourmande en terrasse

Groupe d\u2019amis r\u00e9unis sur une terrasse anim\u00e9e du Vieux-Terrebonne en \u00e9t\u00e9. Profiter d’un verre entre amis sur une terrasse du Vieux-Terrebonne.MRC Les Moulins| Courtoisie

Après une journée bien remplie, installe-toi sur la terrasse de l'un des nombreux restaurants du Vieux-Terrebonne.

Du 5 juillet au 23 août, l'Apéro musical prend aussi place à l'Île-des-Moulins avec des prestations en plein air présentées chaque dimanche dès 16 h.

Découvre l'histoire riche du Vieux-Terrebonne

Visiteurs se promenant parmi les terrasses et commerces du Vieux-Terrebonne. Flâner dans les rues animées du Vieux-Terrebonne. MRC Les Moulins| Courtoisie

Le Vieux-Terrebonne séduit par son charme historique. Fais un arrêt à la Maison Bélisle ou à la Maison Eugène-Labelle pour découvrir le patrimoine de la région.

Des événements comme le Festival Vins et Histoire de Terrebonne (8 et 9 août) et 1804 : l'événement (5 et 6 septembre) permettent aussi de revivre différentes époques grâce à des expériences immersives.

Termine la journée avec un festival ou un spectacle

Deux femmes prenant un selfie lors d\u2019un \u00e9v\u00e9nement ext\u00e9rieur avec sc\u00e8ne et musique en arri\u00e8re-plan. Une soirée festive à vivre dans Les Moulins cet été.MRC Les Moulins| Courtoisie

Tout au long de l'été, la MRC Les Moulins propose une programmation culturelle remplie de festivals, de spectacles et d'activités gratuites.

Que tu sois amateur.trice de plein air, de gastronomie ou de culture, cette destination toute proche prouve qu'il n'est pas nécessaire d'aller loin ou de dépenser gros pour vivre une journée mémorable. Consulte le site Internet de la région pour découvrir tous les événements à venir.

QuébecCanadaManger et Sortir

6 petites villes magnifiques près de Québec qui valent le road trip cet été

Ton escapade d'un week-end t'attend!

8 villages québécois qui sont complètement magiques pour un road trip ce printemps

Prépare-toi à oublier l'hiver! 😍

7 road trips à 7 h 30 et moins de Montréal pour des vacances paradisiaques au bord de l'eau

Pas besoin d'aller aux États-Unis pour des vacances de rêve!

6 activités à Montréal qui valent la sortie en hiver pour éviter les attrape-touristes

Ta bucket list est prête!

Costco offre une trouvaille pratique et luxueuse pour 65 % moins chère que sur Amazon

Attention : tu pourrais te créer un nouveau besoin!

Recours collectif des cartes de crédit prépayées : La date pour réclamer MAX 100$ approche

Tic, tac! Plus que quelques jours pour envoyer ton formulaire et tu n'as même pas besoin de reçu! 🤑

Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 827 $ seront versés ce mois-ci et voici quand

Le montant a même augmenté! 🤑

Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ seront déposés ce mois-ci et voici quand

Une somme qui ne peut que faire du bien à tes finances!

Le nouveau « Lagon Tropical » a ouvert près de Laval et voici à quoi ça ressemble (PHOTOS)

Digne d'un resort dans le Sud, sans le prix du billet d'avion! 😍

Le top mondial des meilleurs passeports est sorti et celui du Canada a mauvaise mine

Le passeport canadien ne te mène plus aussi loin que tu pense.

Cet organisateur au IKEA coûte 19,99 $ et c’est un « must » pour ta petite cuisine

À ce prix-là, ça vaut le coup d'oeil!

13 des meilleurs casse-croûtes au Québec pour satisfaire ton « craving » de fruits de mer

C'est l'heure d'offrir un solide « road trip » à tes papilles!

Les aubaines de juillet sont dévoilées chez Costco et voici 14 des meilleurs « deals »

On a fait les calculs pour que tu saches lesquels valent vraiment la peine.

Un requin blanc de plus de 700 livres a été repéré dans le Saint-Laurent ce week-end

Une femelle qui mesure plus de 10 pieds. 🦈