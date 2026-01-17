« 10 years challenge » : 16 choses survenues en 2016 et qui te feront sentir vieux
Filtre de chien sur Snapchat, Pokémon GO, District 31... il y a du « stock ».
Qu’ont en commun Pokémon GO, le filtre de chien de Snapchat et René Angélil? Tous ont fait jaser en 2016. Sur les réseaux sociaux, un regain d’intérêt pour des moments marquants de tous genres survenus il y a dix ans ne cesse de croître et fait vibrer bien des personnes nostalgiques. D’où vient cet engouement soudain? Personne ne le sait vraiment. Ce qu’on sait, par contre, c’est ce qui s’est passé au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Et on t’a préparé une petite liste. De rien.
« BringBack2016 » (Ramenez 2016) et « 2026 is the new 2016 » (2026 est le nouveau 2016) font partie des mots-clics que tu as probablement vus passer sur tes réseaux sociaux depuis le début de l’année. À eux seuls, ils ont généré plus de quelques dizaines de milliers de publications sur TikTok.
Selon la BBC, les recherches pour « 2016 » sur la plateforme ont bondi de 452 % dans les derniers jours, et plus de 55 millions de vidéos ont été créés à l’aide du filtre de l’application portant le nom de cette année.
Politique
- Justin Trudeau était premier ministre du Canada et était toujours marié à Sophie Grégoire
- Philippe Couillard était le premier ministre du Québec
- Denis Coderre était le maire de Montréal
- Barack Obama est dans sa dernière année présidentielle avant l’élection de novembre. Donald Trump remportera le scrutin.
Moments importants au Québec
- Mort de René Angélil, mari et impresario de Céline Dion. Il aura des funérailles nationales;
- Mort de Jean Lapierre, ancien politicien et commentateur politique;
- L’entreprise québécoise Rona acquise par la compagnie américaine Lowe’s;
- Le numéro 76 des Canadiens de Montréal, P.K. Subban, est échangé aux Predators de Nashville;
- La rôtisserie québécoise St-Hubert devient ontarienne, passant aux mains de Cara;
- La Casse de dépôt et placement du Québec parle pour la première fois d’un projet de métro léger à Montréal, qui deviendra le Réseau express métropolitain (REM).
Culture populaire
- C’est le début d’une longue aventure avec Stranger Things;
- La deuxième saison de la série québécoise Série noire est diffusée;
- La « chanson-phénomène » Pen Pineapple Apple Pen de l'humoriste japonais Kazuhito Kosaka s'empare du Québec du monde entier;
- District 31 arrive au petit écran;
- On assiste à une montée en popularité du #WaterBottleChallenge;
- Pokémon GO fait son entrée au Québec;
- Le filtre de chien sur Snapchat fait fureur.