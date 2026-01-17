« 10 years challenge » : 16 choses survenues en 2016 et qui te feront sentir vieux

Filtre de chien sur Snapchat, Pokémon GO, District 31... il y a du « stock ».

Alicia Moffet. Droite : un téléphone et l'application Pokémon GO

Il s'en est passé des choses au Québec en 2016 et les nostalgiques le font ressentir sur les réseaux sociaux.

@aliciamoffet | Instagram, Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Qu’ont en commun Pokémon GO, le filtre de chien de Snapchat et René Angélil? Tous ont fait jaser en 2016. Sur les réseaux sociaux, un regain d’intérêt pour des moments marquants de tous genres survenus il y a dix ans ne cesse de croître et fait vibrer bien des personnes nostalgiques. D’où vient cet engouement soudain? Personne ne le sait vraiment. Ce qu’on sait, par contre, c’est ce qui s’est passé au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Et on t’a préparé une petite liste. De rien.

À lire également : Nids-de-poule au Québec : Tu pourrais être dédommagé pour une crevaison et voici comment

« BringBack2016 » (Ramenez 2016) et « 2026 is the new 2016 » (2026 est le nouveau 2016) font partie des mots-clics que tu as probablement vus passer sur tes réseaux sociaux depuis le début de l’année. À eux seuls, ils ont généré plus de quelques dizaines de milliers de publications sur TikTok.

Selon la BBC, les recherches pour « 2016 » sur la plateforme ont bondi de 452 % dans les derniers jours, et plus de 55 millions de vidéos ont été créés à l’aide du filtre de l’application portant le nom de cette année.

Politique

  • Justin Trudeau était premier ministre du Canada et était toujours marié à Sophie Grégoire
  • Philippe Couillard était le premier ministre du Québec
  • Denis Coderre était le maire de Montréal
  • Barack Obama est dans sa dernière année présidentielle avant l’élection de novembre. Donald Trump remportera le scrutin.

Moments importants au Québec

  • Mort de René Angélil, mari et impresario de Céline Dion. Il aura des funérailles nationales;
  • Mort de Jean Lapierre, ancien politicien et commentateur politique;
  • L’entreprise québécoise Rona acquise par la compagnie américaine Lowe’s;
  • Le numéro 76 des Canadiens de Montréal, P.K. Subban, est échangé aux Predators de Nashville;
  • La rôtisserie québécoise St-Hubert devient ontarienne, passant aux mains de Cara;
  • La Casse de dépôt et placement du Québec parle pour la première fois d’un projet de métro léger à Montréal, qui deviendra le Réseau express métropolitain (REM).

Culture populaire

  • C’est le début d’une longue aventure avec Stranger Things;
  • La deuxième saison de la série québécoise Série noire est diffusée;
  • La « chanson-phénomène » Pen Pineapple Apple Pen de l'humoriste japonais Kazuhito Kosaka s'empare du Québec du monde entier;



  • District 31 arrive au petit écran;
  • On assiste à une montée en popularité du #WaterBottleChallenge;
@strictlyeverything

People could not stop flipping bottles 🤣

  • Pokémon GO fait son entrée au Québec;
  • Le filtre de chien sur Snapchat fait fureur.
From Your Site Articles
céline dion tiktok canada tendances instagram réseaux sociaux justin trudeau denis coderre canadiens de montréal stranger things district 31
Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Ces shampoings et revitalisants vendus pour 20$ et plus sont offerts de 4 à 5$ au Dollarama

Ça vaut la peine d'y faire un tour! 👀

Dollarama offre maintenant des coupons rabais et c’est VRAIMENT avantageux

Tu peux économiser jusqu'à 50 $. 🤯👀

Tout inclus à Cuba : Le Gouvernement du Canada demande de faire preuve d'une grande prudence

À considérer si tu comptes y voyager prochainement...😬

Le salaire annuel que tu peux gagner sans payer d'impôt au Québec a augmenté cette année

Une bonne nouvelle pour ton portefeuille! 💰

Nids-de-poule au Québec : Tu pourrais être dédommagé pour une crevaison et voici comment

Ça vaut la peine de se battre, des fois! 💸🛞

Vols retardés d'Air Canada : Une action collective approuvée au Québec et voici quoi savoir

Ça concernerait des milliers de passagers! 😬

Voici le salaire qu'il te faut pour acheter une maison dans ces 24 villes du Québec en 2026

Ta maison de rêve t’attend, mais où, et surtout, à quel prix?

La STM engage des répartiteurs avec un sec. 5 et le salaire débute à 30,40 $/h

Une nouvelle carrière payante, c'est OUI!

9 activités à Montréal entre 0 $ et 20 $ pour sortir sans ruiner ton budget ce week-end

Profite de la ville à petit prix!

Tu peux avoir du popcorn du Cineplex GRATUIT ce week-end et voici comment en profiter

Une sortie à petit prix t'attend!