5 activités incontournables pour explorer Montréal comme un vrai local et égayer ton hiver
Un programme qui ne te laisse pas le temps d'avoir froid
Ce n'est pas pour rien que Montréal est connue à travers le monde comme la ville des festivals. En hiver comme en été, la métropole déborde d'événements originaux qui donnent envie de sortir explorer ses rues.
Parmi la multitude de choses à faire dans les prochains mois, voici cinq activités à ne pas manquer pour profiter des plaisirs de la neige et maximiser les bons souvenirs cette saison.
Montréal en Lumière
Prix : Varie selon l'activité
Quand : Du 27 février au 7 mars 2026 (programmation gourmande à partir du 20 février)
Adresse : Varie selon l'activité
Pourquoi tu dois y aller : Plonge dans l'ambiance électrique du festival avec des spectacles d'artistes d'ici comme Robert Robert, Feu! Chatterton, Lou-Adriane Cassidy et les Barr Brothers. Ajoute à ça des expériences gourmandes surprenantes et une tonne d'activités gratuites en plein air.
Accessibilité : Varie selon l'activité
Site Internet de Montréal en Lumière
Glisse et groove sur la patinoire du parc Jean-Drapeau
Prix : Gratuit
Quand : Les samedis, 31 janvier ainsi que les 7, 14 et 21 février de 16 h à 18 h
Adresse : Sentiers des patineurs du parc Jean-Drapeau
Pourquoi tu dois y aller : Que ce soit en famille, entre ami.e.s ou avec quelqu'un de spécial, enfile tes patins et viens profiter d'une séance de patin festive au rythme de la musique live, le tout avec une vue incroyable sur la ville au coucher du soleil.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite
Site Internet du parc Jean-Drapeau
Glissades Gamelin
Glissades GamelinJALQ Photography | Courtoisie
Prix : Gratuit
Quand : Du 16 janvier au 8 mars
Adresse : La place Émilie-Gamelin - 1500, rue Berri, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Amuse-toi sur trois glissades adaptées à une variété d'équipements, incluant la luge, la planche à neige, le snowskate et la trottinette des neiges. Parfait pour se défouler en plein centre-ville.
Accessibilité : Rampe d'accès disponible pour les personnes à mobilité réduite
Site Internet des Glissades Gamelin
Ligue Nationale d’Improvisation (LNI)
Prix : Gratuit
Quand : Le dimanche 1er février 2026 à 13 h et 15 h
Adresse : Place des Festivals – à l’angle Ste-Catherine/Jeanne-Mance
Pourquoi tu dois y aller : Entre l’énergie des joueurs, les interventions de l’arbitre, la musique en direct et l’ambiance de foule, chaque match est unique et complètement imprévisible. En plus, c’est toi qui as le dernier mot : le public vote pour ses impros préférées.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite et adapté aux poussettes
Nuit blanche à Montréal
Prix : Varie selon l'activité
Quand : Le samedi 28 février 2026
Adresse : Varie selon l'activité
Pourquoi tu dois y aller : La Nuit blanche propose plus d'une centaine d'activités culturelles exclusives, incluant des expositions d'art, des sessions de poésie, des spectacles de danse, des jeux interactifs, des projections de films et plus encore.
Accessibilité : Varie selon l'activité
D'un œil différent
Prix : Gratuit
Quand : Du 11 au 22 mars 2026
Adresse : Écomusée du fier monde - 2050, rue Atateken, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Découvre les œuvres de plus de 200 artistes vivant avec une déficience intellectuelle lors de cette exposition hors du commun. Un événement qui favorise la diversité créative et provoque des réflexions ainsi que des échanges transformateurs.
Accessibilité : Visites et circuits adaptés pour les personnes à mobilité réduite. L’Écomusée du fier monde est accessible aux personnes en fauteuil roulant et possède l’accréditation KÉROUL pour les personnes à mobilité réduite accompagnées.