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5 bonnes habitudes qui peuvent faire toute la différence pendant la saison de la grippe

Ton ou ta pharmacien.ne risque de devenir ton ou ta meilleur.e allié.e.

Professionnelle de la santé administrant un vaccin à une patiente chez Pharmaprix.

Vaccination en pharmacie chez Pharmaprix.

Pharmaprix | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

L'automne est de retour, tu as enfin peaufiné ta routine et tes journées sont plus productives que jamais. Attraper une grippe qui te force à passer plusieurs jours sous la couette, c'est bien la dernière chose dont tu as besoin en ce moment.

Avec le mercure qui chute un peu plus chaque jour, la saison des éternuements et de la toux risque de se pointer le bout du nez à tout moment. Puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, voici cinq habitudes à adopter pour réduire les risques de tomber malade dans les prochaines semaines.

Adopte de bonnes habitudes d'hygiène

Pour limiter la propagation des microbes, commence par prendre l'habitude de bien te laver les mains.

Entre les poignées de porte, les poteaux du métro et le bureau d'un.e collègue, tes mains touchent à toutes sortes de surfaces avant de se retrouver sur ton visage. Si tu n'as pas accès à un lavabo, garde du désinfectant à portée de main lorsque tu es en déplacement.

Fais-toi vacciner contre la grippe

La vaccination demeure l'un des meilleurs moyens de te protéger contre la grippe et ses complications.

Au Québec, la campagne de vaccination a débuté le 20 octobre 2026. Cette année, les critères de gratuité ont changé : le vaccin reste gratuit pour certaines clientèles, notamment les personnes les plus à risque de complications, tandis que des frais peuvent s'appliquer aux personnes non admissibles.

Tu peux consulter les critères d'admissibilité sur le site Internet du gouvernement du Québec.

Tu as un parent ou un grand-parent de 75 ans et plus? Comme le système immunitaire devient moins efficace avec l’âge, les risques de complications liées à la grippe sont plus élevés. Pourquoi ne pas lui donner un coup de main pour prendre rendez-vous et l’accompagner en pharmacie pour se faire vacciner? Une belle façon de l’aider à rester en santé!

Évite de propager le virus si tu tombes malade

Devoir tout arrêter parce que ton nez coule peut être frustrant. Même si ce n'est pas toujours facile, reste à la maison lorsque tu es malade afin d'éviter de transmettre le virus à ton entourage.

Si tu dois absolument sortir, le port du masque peut aussi contribuer à réduire la transmission.

Reste attentif.ve aux symptômes

Si tu développes des symptômes de grippe, prends le temps de te reposer et surveille leur évolution. En cas de symptômes importants ou préoccupants, n'hésite pas à consulter un.e professionnel.le de la santé.

Profite de l'expertise de ton ou ta pharmacien.ne pour demander des conseils

Pas besoin de passer des heures dans une salle d'attente pour obtenir des conseils. Ton ou ta pharmacien.ne peut t'aider à mieux te préparer à la saison de la grippe, évaluer certains symptômes et, lorsque c'est approprié, prescrire certains traitements.

En adoptant quelques bonnes habitudes au quotidien, tu peux mettre toutes les chances de ton côté pour traverser la saison froide en pleine forme. Et si les microbes finissent tout de même par te rattraper, visite une pharmacie affiliée à Pharmaprix près de chez toi : ton ou ta pharmacien.ne pourra t'aider à savoir quoi faire.

Les informations dans cet article ne sont pas destinées et ne doivent pas être interprétées comme des conseils médicaux. Consulte ton médecin avant de prendre toute décision en matière de soins de santé ou pour obtenir des recommandations au sujet d'un problème médical spécifique.

*Les pharmacien.ne.s-propriétaires affilié.e.s à Pharmaprix sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.

QuébecLifestyleCanada

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