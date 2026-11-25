Activate débarque au Québec avec une expérience qui promet de faire monter l'adrénaline
Une nouvelle expérience immersive débarque sur la Rive-Sud et c'est l'occasion parfaite de mettre ta manette de côté et de passer à l'action.
Si tu n'as pas encore vu passer les vidéos virales sur les réseaux sociaux, tu peux maintenant découvrir le phénomène mondial Activate grâce à l'ouverture de sa toute première succursale au Québec.
Installé au Quartier DIX30 à Brossard, le concept propose 14 salles interactives dans lesquelles les joueur.euse.s peuvent relever des centaines de défis chronométrés alliant vitesse, stratégie, observation et esprit d'équipe.
Grâce à une technologie interactive qui réagit à tes mouvements, Activate te plonge au coeur de l'action. Ici, pas de manette : tu sautes, tu bouges et tu relèves des défis qui mettent à l'épreuve ta vitesse, ta stratégie et ton esprit d'équipe.
Que tu viennes en famille, entre collègues ou avec tes ami.e.s, chaque partie te réserve son lot de surprises. Tout le monde commence au niveau 1 pour y aller en douceur, puis tu débloques les niveaux au fur et à mesure et ça se corse au fil des défis.
Et ce n'est pas tout : tu peux suivre l'évolution de tes résultats d'une visite à l'autre et voir ton nom grimper dans les classements. Avec ton bracelet connecté, tes résultats sont enregistrés à chaque visite.
Tu peux progresser, débloquer de nouveaux niveaux et grimper dans les classements, tout en te mesurant aux joueurs d'ici et d'ailleurs. Il ne te reste qu'à former ton équipe idéale et à laisser parler ton esprit de compétition.
Activate te plonge au cœur de défis où ton corps devient ta manette.Activate | Courtoisie
Envie de tenter l'expérience? Un concours sera lancé le 7 décembre sur @narcityquebec et @activatejeux, et tu pourrais gagner une expérience de jeux immersifs de 90 minutes pour cinq personnes.
Pour participer, il suffira de t'abonner aux deux comptes, d'aimer la publication du concours et d'identifier deux personnes avec qui tu aimerais partager ce prix. Le concours se déroulera du 7 décembre 2026 au 4 janvier 2027.
Découvre la nouvelle expérience immersive Activate
Adresse : 9750, boul. Leduc, Local #30, Quartier DIX30, Brossard
Quand :
- Du lundi au jeudi : de 11 h à 22 h
- Vendredi et samedi : de 9 h 30 à 23 h
- Dimanche : de 9 h 30 à 22 h
Pourquoi tu dois y aller : Pour découvrir un concept de divertissement immersif imaginé par une entreprise canadienne établie à Winnipeg, dont les salles sont entièrement fabriquées au Canada. C'est l'occasion de partager un moment mémorable avec ton équipe dans un univers de jeux interactifs qui combine activité physique, technologie et compétition.
Clique ici pour réserver ton expérience.