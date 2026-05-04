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Transforme tes photos en cadeau inoubliable avec les services d'impression de Jean Coutu

Un cadeau personnalisé pour une maman unique.

Maman et fille regardant un album photo, moment complice, fête des Mères.

Une maman et sa fille partagent un moment complice autour d’un album photo.

Jean Coutu | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

Peu de gens méritent d'être célébrés plus que les mamans dévouées à travers le monde. Et puisque rien ne semble jamais assez bien pour ces personnes si spéciales, tu peux finir par faire un choix de dernière minute faute d'avoir trouvé le cadeau idéal.

Mais au fond, ce qui compte vraiment, ce sont les moments partagés. Bien plus que n’importe quel objet, ce sont les souvenirs qui restent. Alors cette année, pourquoi ne pas offrir quelque chose qui a une vraie valeur sentimentale?

Avec un livre photos de Jean Coutu, tu peux créer un cadeau unique qui met en lumière les personnes et les instants précieux dans la vie des mamans que tu veux gâter pour la fête des Mères. En plus, en utilisant le code promo MAMANPJC, tu obtiens 30 % de rabais sur tous les produits photo (à l’exception des impressions de 4” et 5”).

Pense-y : combien de photos dorment sur ton téléphone sans jamais être regardées? Pourtant, tomber sur un vieil album et le feuilleter, ça fait toujours quelque chose. C’est le genre de surprise qui fait sourire et parfois même verser une petite larme.

Album photo de famille sur table en bois avec tulipes, id\u00e9e cadeau f\u00eate des M\u00e8res. Un album photo de famille posé sur une table avec des tulipes.Jean Coutu | Courtoisie

Tu peux aussi transformer des objets du quotidien en trésors qui égaient le quotidien. Un calendrier personnalisé rempli de photos de famille, de vacances en famille et entre ami.e.s. Ou encore une tasse à l’effigie d’un être cher, parfaite pour commencer la journée avec le sourire.

Les services d’impression de Jean Coutu te permettent de créer un cadeau attentionné, qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. Visite le centre de photos Jean Coutu pour concevoir quelque chose de vraiment spécial pour la fête des Mères, puis récupère le tout dans une pharmacie près de chez toi. Tu as également l'option de faire livrer ton cadeau directement à la maison, ou même chez la maman que tu veux surprendre.


Et n’oublie pas : utilise le code promo Jean Coutu pour profiter de 30 % de rabais sur les produits photo (sauf les petites impressions).
QuébecAubainesCanada

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