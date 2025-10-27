Les « churros » font leur grande entrée sur le menu de Ben & Florentine
L’automne n’a jamais eu aussi bon goût!
Ben & Florentine vient tout juste de dévoiler son menu d’automne … et une version déjeuner du churro! Ces mini pains dorés, à la fois croustillants et moelleux, saupoudrés de sucre et de cannelle sont le coup de cœur de la saison.
Et ce n’est pas tout! La célèbre chaîne de déjeuner a aussi ajouté une toute nouvelle saucisse artisanale faite de bacon & cheddar à son menu, sans agents de conservation artificiels ni eau ajoutée. À savourer dans un nouveau bénédictine ou en poutine.
Que tu sois de type sucré, salé ou santé, le menu d’automne a de quoi plaire à toutes tes personnalités.
Et si tu n’arrives pas à trancher, pourquoi pas un Béné & sucré? Chez Ben & Florentine, on peut commander juste un œuf bénédictine avec un délice sucré, parce qu’on sait que faire des choix au brunch, ce n’est pas toujours évident! Envie de quelque chose de plus léger? Le Duo Superaliments, un bol de smoothie au matcha et coco avec bleuets et graines de chia, accompagné d’une tartine à l’avocat, est tout indiqué.
Évidemment, pas question de créer des chefs d'œuvres culinaires sans ingrédients de première qualité. En collaborant avec des entreprises locales comme Furca, Cavendish, Olymel, Héritage 77, La Fourmi Bionique et Wise by Nature, Ben & Florentine mise sur la fraîcheur et l’excellence à chaque bouchée.
T’as déjà l’eau à la bouche? Viens essayer les nouvelles bouchées « façon churros » dès aujourd’hui. Spoiler alert : tes matins ne seront plus jamais pareils.
Le menu d'automne de Ben & Florentine est disponible dans tous ses restaurants à travers le Canada jusqu'au printemps 2026.