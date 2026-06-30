Tu pourrais gagner une voiture pour chaque coup de pied de coin admissible pendant le plus gros tournoi de soccer de l'été
Voici comment les fans de soccer du Québec peuvent participer au concours #OnEveryCorner d'Enterprise.
Si tu prévois passer une partie de ton été à regarder du soccer avec ta gang, ta famille ou d'autres fans, t'as maintenant une bonne raison de garder l'œil ouvert chaque fois que le ballon s'en va dans le coin du terrain. Tu pourrais gagner une voiture. Oui oui, une vraie voiture.
Enterprise vient de lancer le concours #OnEveryCorner, qui permet aux fans de soccer du Québec de vivre le tournoi en temps réel, jusqu’au 19 juillet 2026.
Comment ça marche? Quand un coup de pied de coin est accordé pendant un match, il faut juste publier #OnEveryCorner et #concours en identifiant @Enterprise sur X. Si ce coup de pied de coin mène à un but admissible, un ou une participante chanceuse repart avec une voiture.
Tu peux aussi participer à un tirage gratuit distinct tout au long du tournoi au OnEveryCorner.com, où tu trouveras d'autres façons de participer et les règlements officiels.
Avec 48 équipes et 104 matchs au programme, les coups de pied de coin ne manqueront pas. On parle fort probablement de 1 000 ou plus!
Pendant que les fans partout sur la planète suivront le tournoi, Enterprise sera là pour ses clients à chaque coin de rue grâce à son réseau de 7 500 succursales de location dans plus de 90 pays.
Enterprise s'est aussi associée à Rob Mac, grand passionné de soccer, producteur primé aux Emmy et coprésident du Wrexham A.F.C., qui prêtera son visage au concours pendant tout le tournoi.
Et ce n'est pas tout : Enterprise lance aussi les Corner Kick Community Grants. Pour chaque but admissible marqué à la suite d'un coup de pied de coin pendant le tournoi, Enterprise Mobility remettra des subventions à des organismes à but non lucratif sélectionnés, jusqu'à 500 000 $ US au total.
Pour tous les détails et toutes les façons de participer, va faire un tour sur OnEveryCorner.com/fr-CA/.