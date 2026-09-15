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Cette marque suédoise propose des essentiels durables pour une rentrée sans tracas

Des bancs d’école aux sentiers : découvre la gamme Fjällräven chez Altitude sports.

Randonnée avec Fjällräven

Fjällräven en plein air

Altitude sports | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

C'est le retour de la rentrée et la routine reprend un rythme plus effréné. Que ce soit d’un bout à l’autre du campus ou sur la route vers une nouvelle activité, Fjällräven, une marque suédoise qui propose des essentiels durables depuis 1960, t’accompagne partout où tes journées te mènent.

Entre tes cours, tes travaux et ta nouvelle routine, découvre la collection Fjällräven en ligne chez Altitude sports pour découvrir les sacs, vêtements et accessoires emblématique.

Inspirée par la météo changeante du climat nordique et les terrains montagneux, la gamme Fjällräven mise sur des produits durables et de qualité, pensés pour t’accompagner au quotidien comme dans tes aventures extérieures, beau temps, mauvais temps.

Altitude sports | Courtoisie

Parmi les incontournables de Fjällräven, les pantalons Vidda Pro et Keb sont des classiques pour les activités de plein air. Robustes et confortables, ils sont pensés pour suivre le rythme des randonnées, des escapades et du quotidien.

Quand les températures baissent, le manteau rembourré Skogsö et le parka Kiruna offrent chaleur et protection pour affronter les journées plus froides. Pour une option plus légère, le Vardag Pile Fleece Long ajoute une couche douillette qui se porte aussi bien seule que sous un manteau.

Visite le site Internet d'Altitude sports pour découvrir la sélection de vêtements, de sacs et d’accessoires Fjällräven. Des essentiels qui pourront t’accompagner toute l’année scolaire et bien au-delà.

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